Ubarretxena destaca que "se han abierto las puertas de la Seguridad Social que siempre han estado cerradas para Euskadi"

Espera lograr la gestión de las prestaciones por desempleo en la reunión de la Comisión Mixta del último trimestre del año

BILBAO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha destacado este jueves que, tras el acuerdo alcanzado el pasado martes con el Gobierno central, "se han abierto las puertas de la Seguridad Social que siempre han estado cerradas para Euskadi".

Ubarretxena se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la reunión entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que acordaron el traspaso a Euskadi de cuatro nuevas transferencias, entre ellas algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas --tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento--, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que el resultado de la reunión ha sido "agridulce", ya que lleva "muchos meses trabajando, compartiendo textos", y esperaban llegar a un acuerdo en el total del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social.

"Al final, no ha habido acuerdo total, pero sí en una parte importante, y me gustaría poner en valor que en estos momentos se han abierto las puertas de la Seguridad Social que siempre han estado cerradas para Euskadi y, a partir de ahora, vamos a gestionar las prestaciones no contributivas", ha explicado.

En este sentido, ha considerado que la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar, "aunque no sea un ámbito muy amplio", tiene para Euskadi "una gran importancia simbólica, porque vamos a entrar por primera vez a hacer una tarea de la Tesorería y eso marca un precedente".

"No podemos ni imaginar lo importante que es el Gobierno Vasco comience a hacer trabajos que realiza la Tesorería General. Supone un hito y un precedente, y los precedentes siempre son muy importantes sobre todo jurídicamente para comenzar a dar otros pasos", ha asegurado.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por otro lado, Maria Ubarretxena ha lamentado que, "de momento", no se haya alcanzado un acuerdo en la gestión de las prestaciones por desempleo, aunque ha destacado que "seguiremos trabajando" para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central.

"Pensábamos que el martes iba a ser posible el acuerdo, pero de momento no ha sido posible. Nos han pedido más tiempo. Hemos apalabrado una reunión de la Comisión Mixta para el último trimestre del año y espero que podamos llevar a esa reunión las ayudas por desempleo", ha manifestado.

En este sentido, la portavoz del Gobierno Vasco ha destacado que dijeron que "no íbamos a aceptar ningún acuerdo a medias, y no lo hemos hemos en cuanto a las prestaciones por desempleo, porque nos pusieron esa opción encima de la mesa y dijimos que no". "El acuerdo es total o no es acuerdo", ha añadido.

Así, Ubarretxena ha explicado que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es "total" en las prestaciones no contributivas y en las del seguro escolar, pero que continúan trabajando en el acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En su opinión, ha quedado claro que "son dos ministerios distintos" que están gestionados por "dos partidos políticos distintos", pero espera que se alcance un acuerdo con el ministerio gestionado por Sumar para el último trimestre del año.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco tiene un acuerdo "con el Gobierno del Estado, no con un partido en concreto". "El acuerdo era para la investidura del presidente y afecta a todo el Gobierno de Madrid. Sabemos que es un Gobierno de coalición, pero es un sólo Gobierno, y por eso nuestro lehendakari pidió al presidente que hiciera los deberes y pusiera orden en su casa", ha indicado.

SUMAR

Por último, la portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que desconoce si ha habido o no "presiones" por parte de los principales sindicatos hacia Sumar para que no acepte transferir la gestión de las prestaciones por desempleo a Euskadi, aunque sí ha lamentado que "hemos visto por su parte un centralismo muy duro".

"Cuando hablan de plurinacionalidad, se nos hace muy difícil entender esa plurinacionalidad con este centralismo tan duro que hemos visto", ha concluido.