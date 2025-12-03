UGT exige al Gobierno Vasco el abono de la subida salarial del 2,5% y los atrasos de 2025 en la nómina de diciembre

SAN SEBASTIÁN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Zerbitzu Publikoak ha exigido al Gobierno Vasco el abono "inmediato" de la subida salarial del 2,5% y los atrasos de 2025 en la nómina de diciembre y le ha instado a convocar con carácter de urgencia una Mesa extraordinaria de la Función Pública.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, el objetivo es "materializar de inmediato" los efectos del nuevo 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público', firmado por UGT con el Ministerio de Función Pública, para que los empleados públicos vascos perciban las mejoras salariales en la nómina de este mismo mes.

Tras la rúbrica del acuerdo y su publicación, la central sindical ha registrado una exigencia formal ante el Departamento de Gobernanza del Gobierno Vasco. UGT reclama que se incluya en la nómina de diciembre la subida del 2,5% consolidable con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, así como el abono de todos los atrasos generados durante el año.

"El dinero debe estar en el bolsillo de los trabajadores, sin demoras burocráticas", ha subrayado, al tiempo que han destacado que el acuerdo firmado por UGT "asegura una subida salarial real del 11,43% durante su vigencia". Así, ha apuntado que, en un plazo de solo trece meses, las nóminas "registrarán un incremento acumulado del 9%". Además de la subida de 2025, se han pactado incrementos constantes a partir de 2026 para recuperar 3 puntos de poder adquisitivo perdido.

Más allá de las retribuciones, UGT ha puesto en valor que este pacto marca "un antes y un después" en la estabilidad del empleo público al conseguir la eliminación definitiva de la tasa de reposición. En ese sentido, ha valorado que esta medida "acaba con una losa heredada de los recortes de 2008 que impedía la renovación de plantillas y fomentaba la temporalidad" en la Administración vasca.

Desde UGT Zerbitzu Publikoak han defendido la firma de este acuerdo porque "dignifica y valora" a la plantillas de los servicios públicos, pasando "de las palabras a los hechos con mejoras reales que ahora exigen ver reflejadas en Euskadi de manera inmediata".