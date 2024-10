UPV/EHU remueve de la plaza al profesor sustituto denunciado por comentarios "homófobos, machistas y de ultraderechas"

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UPV/EHU ha decidido remover de plaza al profesor sustituto denunciado por comentarios "homófobos, machistas y de ultraderechas" que difundió en las redes sociales. Además de no contratarle al no superar el periodo de prueba, no le llamará para realizar sustituciones en las bolsas vigentes en la actualidad.

La Universidad del País Vasco ha dictado, con fecha de este pasado miércoles, una resolución al procedimiento iniciado el 3 de octubre que se abrió por una queja de los estudiantes con motivo de los comentarios que un profesor había realizado en redes sociales, y que han sido considerados "claramente incompatibles con los principios y valores de la universidad pública vasca".

A continuación, la Dirección de Igualdad dictó una resolución de apertura del procedimiento previsto en el Protocolo contra las Violencias de Género. Como medida cautelar, se apartó al profesor de la docencia hasta la finalización del procedimiento.

Posteriormente, se abrió el procedimiento de remoción de profesorado contratado a través de las bolsas de sustitución, previsto en la normativa interna de la universidad. Una vez realizados los trámites para recabar los informes y las alegaciones pertinentes, la resolución (que ya ha sido notificada) procede a remover al profesor en la plaza de profesorado sustituto, desistiendo la universidad del contrato de trabajo por no haber superado el periodo de prueba.

Esta resolución también destaca que no se realizarán llamamientos a esta persona para realizar sustituciones en las bolsas vigentes en la actualidad.

Además, la UPV/EHU ya envió a la Fiscalía los mensajes de redes sociales del profesor sustituto de Derecho para determinar si sus opiniones eran constitutivas de delito.

La Fiscalía, por su parte, encargó a la jefatura de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza un informe sobre la identidad y sobre los mensajes en redes sociales del profesor para ver si ha incurrido en un delito de odio.