URA y Ayuntamiento de Arratzu mejorarán el saneamiento de aguas de Urdaibai incorporando vertidos de barrios a la red

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua-URA y el Ayuntamiento de Arratzu han formalizado un convenio de colaboración para ejecutar el proyecto de incorporación de vertidos de barrios para "mejorar el saneamiento de aguas de Urdaibai" con una inversión de 174.796,66 euros (IVA incluido) financiada íntegramente por URA.

Según ha explicado URA en un comunicado, la actuación, que se centra en el tramo Zubiate, busca "mejorar la calidad ambiental de los ríos Golako y Gorozika, fundamentales para el abastecimiento de agua en la comarca de Urdaibai".

El proyecto consistirá en la construcción de un colector principal que conectará los caseríos del norte del barrio con el colector que ya dispone el sur, así como tres ramales adicionales para recoger las aguas residuales de los caseríos situados a lo largo del trazado. URA ha detallado que la infraestructura se ejecutará con tuberías de PVC de 250 milímetros de diámetro y contará con 17 pozos prefabricados de hormigón.

La inversión total asciende a 174.796,66 euros (IVA incluido) y será financiada íntegramente por URA, con cargo a la anualidad 2025. Por su parte, el Ayuntamiento de Arratzu asumirá la contratación, dirección técnica y mantenimiento de las obras una vez finalizadas.

La actuación responde a la necesidad de eliminar vertidos procedentes de fosas sépticas que actualmente afectan a los cauces de los ríos Golako y Gorozika, cuya contaminación supone un riesgo para la calidad del agua captada para el abastecimiento de Urdaibai. En el barrio Zubiate, ha explicado URA, cuatro caseríos vierten aguas residuales en dos puntos del arroyo, lo que hace urgente su conexión a la red de saneamiento.