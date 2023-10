Urkullu afirma que "los habitantes del Estado tienen la obligación de conocer que en Euskadi hay dos lenguas oficiales"

Sigue las noticias de Europa Press, ahora también desde WhatsApp

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordado este miércoles en Bilbao que en Euskadi existen dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano, y los vascos "tienen derecho a ser atendidos" en ambos idiomas, al igual que "el resto de habitantes del Estado tienen la obligación de conocer" esa realidad.

Urkullu ha realizado estas declaraciones después de que el pasado lunes inaugurara en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína el XXVI Congreso Nacional de la Empresa familiar, que congregó a cientos de empresarios familiares de todo el Estado, y fuera interrumpido con toses, carraspeos y murmullos en el momento en el que hablaba en euskera.

Ayer mismo, tras clausurar el evento, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, reveló que esa misma mañana había trasladado al Lehendakari la necesidad de que se realice un esfuerzo de "pedagogía" con el euskera, que es "un tesoro, no solo de los vascos, sino de todos los españoles".

Hoy el Lehendakari ha respondido a los periodistas que le han preguntado sobre esta cuestión, tras presentar el acto por el 40º Aniversario de la primera ley sobre las entidades de previsión social voluntaria (EPSV), aunque no ha querido desvelar si le han pedido disculpas desde el Instituto de la Empresa Familiar. "Ya se ha dicho públicamente todo lo que se podía decir y no voy a decir nada más", ha afirmado.

No obstante, sí ha recordado que el Congreso se celebró en Euskadi, donde hay dos lenguas oficiales, que él utiliza habitualmente en sus discursos. "Me pronuncio tanto en euskera como en castellano en el mismo sentido. No utilizo el euskera para decir unas cosas que luego no diga en castellano. No utilizo el castellano para decir unas cosas que luego no diga en euskera", ha apuntado.

A su juicio, "los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi tienen derecho a ser atendidos en los dos idiomas, y el resto de habitantes del Estado también tiene la obligación de conocer que en Euskadi hay dos idiomas oficiales".