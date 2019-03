Urkullu asegura que más allá de los "rumores", no prevé adelantar las elecciones "de momento"

Publicado 28/03/2019 13:59:33 CET

El lehendakari explica que reflexionar en torno a los cambios en el contexto político "no implica necesariamente" acortar la legislatura

VITORIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que, más allá de los "rumores" que puedan existir en torno a un posible adelanto electoral en Euskadi, ésta es una opción que no se encuentra sobre la mesa "de momento", lo que no implica que el Gobierno Vasco no permanezca pendiente de los cambios que puedan producirse en el "contexto político".

Urkullu se ha referido, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, a las afirmaciones efectuadas este pasado miércoles por el portavoz del Gobierno autonómico, Josue Erkoreka, al ser preguntado, en una entrevista radiofónica, sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas en Euskadi, que en principio deberían celebrarse en septiembre de 2020.

En dicha entrevista, Erkoreka manifestó que tras las elecciones generales, forales y municipales de abril y mayo, el Gobierno Vasco "evaluará si es viable o no agotar la legislatura como es debido".

Este jueves, Urkullu ha afirmado que las reacciones suscitadas por estas palabras son parecidas a la situación que se produjo hace tres años y medio, cuando se produjeron "rumores similares" sobre la situación del Gobierno autonómico.

"ESTABILIDAD Y GOBERNABILIDAD"

El lehendakari ha subrayado que la situación en el Ejecutivo es de "tranquilidad absoluta". Urkullu ha precisado que el Ejecutivo realiza "reflexiones" en torno al "contexto político" en el Estado español y en el ámbito autonómico, así como sobre los efectos que sobre pueden tener las elecciones generales y municipales sobre "la estabilidad y la gobernabilidad".

No obstante, ha subrayado que, al margen de esto, el Gobierno "está ejerciendo su labor, en cumplimiento de su programa, sin problema alguno". En respuesta a la pregunta de si el Ejecutivo continuará "hasta el último día" de la legislatura, ha indicado que "veremos cuándo es el último día".

"No sé si será el veintitantos de septiembre de 2020, que en principio es cuando corresponde, o cuando será en función de las circunstancias que se den; pero hoy por hoy estamos en el ejercicio del programa de Gobierno, que es lo que nos guía", ha manifestado.