Urkullu se compromete a mejorar servicios públicos y condiciones laborales, pero advierte que los recursos son limitados

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, asegura que debe intentar "mejorar cada día" los servicios públicos y las condiciones laborales de sus empleados, pero advierte que los recursos son "limitados" y las instituciones tienen que gestionar para toda la ciudadanía. Además, advierte que "es insostenible" hacer públicos todos los servicios, ni se puede dedicar todo el dinero a pagar las nóminas de los funcionarios.

Urkullu hace esta reflexión en un artículo de opinión publicado en euskera en el Diario de Noticias, recogido por Europa Press, con motivo de la primera huelga del sector público de Euskadi prevista para el próximo miércoles, convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Steilas, Satse y ESK.

El Lehendakari destaca que la realidad de los últimos años demuestra que los principales problemas actuales "son profundos y globales", y asegura que, "ante esta realidad", siempre ha tratado de difundir una reflexión "objetiva basada en datos, con prudencia, transparencia y total humildad". "Es lo que debemos a la sociedad. En cambio, con la globalización, también estamos conociendo la expansión del populismo y la demagogia, también en nuestro país", reprueba.

Tras apuntar que "nunca" ha negado los problemas, denuncia "con toda la fuerza la actitud de quienes difunden una realidad basada en percepciones interesadas". "La estrategia de los populismos es conocida en todo el mundo. Expresan lo que una parte de la sociedad quiere escuchar cada vez que se les pone un altavoz", añade.

En este sentido, reprocha que en Euskadi se afirme que los servicios públicos "están en declive, que las condiciones laborales en el sector público están empeorando, que la administración tiene un saco de dinero ilimitado o que las privatizaciones de los servicios públicos son constantes, entre otras cosas".

"Los populismos no ofrecen ningún dato objetivo, no citan ninguna fuente. Esta actitud y tendencia irresponsable es muy peligrosa. Puede comprometer nuestro bienestar. No deberíamos utilizar a la gente para defender intereses propios, no es lícito engañar a la gente", advierte.

RECURSOS LIMITADOS

Por un lado, avisa de que las instituciones no tienen "recursos ilimitados", y por otro, asevera que "todas las Administraciones, desde el municipio más pequeño hasta el Gobierno Vasco", tratan de gestionar "de la manera más eficiente los ahorros de toda la ciudadanía".

"En Euskadi tenemos un modelo que, con todos sus claroscuros, ha demostrado su eficacia, Especialmente, en los momentos más difíciles. Tenemos unos principios básicos de obligado cumplimiento: no se pueden hacer públicos todos los servicios, eso sería insostenible para nuestra economía. No se puede dejar todo en manos de la administración pública. Eso es inviable", remarca.

En su opinión, es fácil decir "hay que hacer público este servicio" y que "todas estas personas deben convertirse en funcionarios públicos". "Es fácil decirlo, pero imposible hacerlo. La pregunta es: ¿cómo va a soportar nuestra economía todo esto en pocos años?", cuestiona.

Iñigo Urkullu se muestra convencido de que "a los populismos les dan igual todas esas consecuencias" porque "solo miran a corto plazo". "Defienden su propio interés y lo disfrazan de interés general. Los responsables de la actividad pública debemos mantener el equilibrio. Tenemos que mirar a corto plazo y al futuro, debemos equilibrar gastos e ingresos. No se puede dedicar todo el dinero público -los ahorros de los ciudadanos- sólo a pagar las nóminas de los funcionarios. Al menos no es ése nuestro modelo", afirma.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN AL MUNDO EMPRESARIAL

Por ello, insiste en que los recursos "son limitados y, teniendo esto en cuenta", se debe intentar "mejorar cada día" los servicios públicos y las condiciones laborales de los empleados públicos", aunque "dejando claro que para avanzar como sociedad es imprescindible ahorrar, invertir y proteger al mundo empresarial".

"Para seguir aumentando el capital público que es el ahorro de todos los ciudadanos, necesitamos empresas, cooperativas o trabajadores autónomos. Las empresas que generan riqueza y empleo son absolutamente necesarias. Nosotros defendemos este modelo y vamos a seguir haciéndolo. Y es que la colaboración público-privada nos ha aportado nuestro bienestar. Nos ha ayudado a crear lo que tenemos actualmente", defiende.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES

El Lehendakari, que no oculta que existen "problemas y dificultades". añade que "Euskadi ha crecido mucho en estos últimos diez años". "Lo hemos conseguido en un contexto muy difícil, hemos avanzado en este interminable torbellino de crisis, entre todos, con un trabajo comunitario (auzolan). Eso lo demuestran datos objetivos, no percepciones interesadas", indicado.

En esta línea, profundiza en los datos, para señalar que el Producto Interior Bruto de Euskadi era de 64.900 millones de euros hace diez años y actualmente es de 86.200 millones, lo que supone un incremento del 30% en diez años.

También resalta que hace una década, la tasa de paro era del 16,6%, frente al 7,4% actual, mientras que cerca de un millón de personas están trabajando y cotizando; es decir, 125.000 personas más que hace diez años.

Hace diez años, explica que el gasto sanitario por persona era de 2.700 euros y hoy es de 3.500; y el gasto en protección social por persona era de 7.900 euros frente a los 9.900 actuales. "Estamos por encima de la media europea en estas dos áreas", apunta.

En el ámbito educativo, recuerda que es la comunidad "que más invierte", 1.426 euros por alumno, por encima de la media del Estado. "Allí son 1.029 euros. En Euskadi, las personas con estudios terciarios han pasado del 61% al 65% en diez años, por encima de la media europea", cita.

También pone en valor que la inversión en innovación "no ha dejado de crecer" en Euskadi, alcanzando el 2,11% del PIB. "Esto nos acerca a la convergencia con Europa. La industria y los servicios avanzados han alcanzado el 40,8% del PIB y las exportaciones han crecido un 57% en los últimos diez años", mantiene.

El Lehendakari enfatiza que "este es el resultado del modelo de nuestro país, no de una u otra institución". "Esta es la respuesta que hemos ofrecido ante las dificultades. De todas formas, repitiendo lo que tantas veces hemos dicho: 'no estamos conformes'. Necesitamos mejorar. Tenemos que seguir mejorando. Esta es también una característica de nuestro modelo", señala.

A su entender, "los populismos no utilizan los datos, no defienden la mejora continua", sino que solo "ofrecen respuestas rápidas y sencillas y, para ello, deben difundir una imagen catastrofista". "Debemos utilizar la fuerza de la realidad para combatir el populismo. Asumir las dificultades sí, pero necesitamos decir la verdad a la sociedad para no perder legitimidad. Ese es el camino más eficaz para combatir el populismo y la demagogia", concluye.