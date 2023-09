Urkullu dice que no escatimará "esfuerzos" para ofrecer la "mejor educación" pero advierte que los recursos son finitos

Confía en que, en los próximos meses, Euskadi cuente con "una nueva, sólida y consensuada Ley de Educación"



LEIOA (BIZKAIA), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que su Gobierno "no escatimará esfuerzos" para ofrecer la "mejor educación" pero ha advertido de que los recursos "son finitos", por lo que ha llamado a conservar "el principio de realismo" y "mantener un equilibrio" entre las prioridades. Además, ha reivindicado la necesidad de "reforzar y actualizar" la normativa, y ha confiado en que en los próximos meses, Euskadi cuente con "una nueva, sólida y consensuada Ley de Educación".

El Lehendakari se ha pronunciado de esta forma durante su visita, junto al consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, al Centro de Educación Infantil y Primaria Txomin Aresti de Leioa (Bizkaia), con motivo del inicio del curso 2023-2024.

Tras la visita a alumnos, profesores, equipo de dirección del centro y representantes de la AMPA, Iñigo Urkullu ha dirigido unas palabras a los asistentes a la apertura del nuevo curso, a los que ha recordado que "el primer día siempre es especial".

Además, ha recordado que septiembre "es el mes de la educación" y queda por delante "un curso repleto de retos" que "dará grandes alegrías" pero "exigirá un gran esfuerzo a todos".

El presidente del Gobierno Vasco ha recordado que "toda la sociedad forma parte del sistema educativo", y este "juega un papel fundamental en el carácter y dirección de la sociedad" vasca. En este punto, ha destacado la importancia de "dar una educación de la mejor calidad a niños y jóvenes".

Además, ha comparado el sistema educativo con "un gran árbol, con un tronco sólido y muchas ramas". "Todos queremos que este árbol se mantenga firme y es nuestra responsabilidad liderar la estrategia común, garantizar los recursos e impulsar la mejora continua", ha añadido.

Iñigo Urkullu ha asegurado que sabe "muy bien lo que es ser profesor" pese a llevar "un tiempo fuera del circuito". "Pero sé perfectamente lo que es disponer de los recursos adecuados: tanto personales como materiales. Hacemos todos los esfuerzos posibles para ponerlos a disposición del sistema educativo. Poniendo siempre el principio de realidad en el centro de nuestras políticas", ha añadido.

ASPECTOS A MEJORAR

En esta tarea, ha asegurado que el Gobierno tiene "identificados" los aspectos "a mejorar". Tras asegurar que "la estabilización del profesorado" va a "beneficiar a los centros" porque "con ello se estabilizan los claustros y se consolida el proyecto educativo que el centro quiere impulsar", ha afirmado que, en este curso "han conseguido estabilizar su situación 3.300 profesores más" y se ha incrementado la plantilla en 600 profesores.

Además, ha añadido que "está en marcha una nueva Oferta Pública de Empleo", que se celebrará en octubre, para estabilizar 1.800 plazas más.

También ha destacado la necesidad de "ofrecer una educación cada vez más centrada en el individuo" y el trabajo que se realiza para "dar una respuesta correcta a las necesidades de cada alumno".

"Necesitamos actualizar nuestra educación. Entre otras cosas, debemos apostar por una educación más fuerte, que garantice las igualdad de oportunidades, que requiera la implicación de todos. Este es un objetivo de toda la sociedad", ha asegurado.

Ha apuntado que el Parlamento ha pedido "reforzar y actualizar" la normativa educativa, y "ya está en el Parlamento el Proyecto de Ley de Educación aprobado por el Gobierno Vasco". "Los grupos parlamentarios han trabajado mucho en torno a esta Ley y esperamos que, en los próximos meses, tengamos una nueva, sólida y consensuada Ley de Educación", ha señalado.

Iñigo Urkullu ha insistido en que "necesitamos una Ley de Educación" por "una sencilla razón". "Nuestras alumnas y alumnos, hijas e hijos, nietas y nietos merecen nuevas oportunidades. Nuevas herramientas para que todos y cada uno de los centros ofrezcan el mejor servicio posible a todo el alumnado. Ese es nuestro principal objetivo: dotar del mejor marco a nuestro sistema educativo para ofrecer la mejor educación a nuestro alcance", ha explicado.

El Lehendakari ha afirmado que su Gobierno no "escatimará esfuerzos en este sentido" pero ha admitido que "nuestros recursos son finitos", como "los de cualquier familia". "No debemos olvidar que el Gobierno gestiona los recursos de esta gran familia que es nuestro país. Debemos mantener un equilibrio entre todas nuestras prioridades. Entre nuestros gastos e inversiones. En todos y cada uno de los ámbitos. Debemos mantener siempre el principio de realismo para no hipotecar el futuro de nuestro país", ha explicado.

ENTUSIASMO DEL PROFESORADO

El Lehendakari se ha mostrado convencido de que el Sistema Educativo Vasco "está preparado para dar comienzo al nuevo curso" con la "necesaria la labor y el entusiasmo del profesorado". "Sabemos que estáis preparados. Numerosos niños, jóvenes y adolescentes pasarán por las manos de los profesionales de la educación. Y, en gran parte, su futuro empezará a tomar forma en las escuelas. Por lo tanto, pocas profesiones hay de tan alta responsabilidad", ha manifestado.

Iñigo Urkullu ha garantizado el "apoyo" del Ejecutivo "para sacar adelante el trabajo" y hacer "todo lo que esté en sus manos para garantizar el derecho a la educación, poniendo todos los medios y tomando las decisiones que sean necesarias en todo momento".

Tras destacar que, en el presente curso, los niños a partir de tres años "podrán aprender inglés por primera vez", que se han bajado "los ratios de infantil y primaria" y que habrá doble tutoría en grupos de más de 20 alumnos de la ESO, ha manifestado su deseo de "seguir ganando día a día el bienestar y la confianza de alumnos y familias".