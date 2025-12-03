Los usos de las cercanías ferroviarias en Álava aumentan un 45% en los primeros seis meses de este servicio

La consejera ha intervenido en la apertura del segundo foro 'Green Urban Mobility' - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los usos del nuevo servicio de cercanías ferroviarias en Álava han aumentado un 45% en los primeros seis meses desde su puesta en servicio, según ha informado la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.

La consejera ha intervenido este miércoles en la apertura del segundo foro 'Green Urban Mobility' en Vitoria-Gasteiz, en la que ha destacado el papel "fundamental" del transporte público para fomentar la cohesión territorial y social, y para combatir las causas del calentamiento global.

García Chueca ha puesto en valor la buena respuesta de la ciudadanía ante las medidas de su departamento por reforzar los servicios de transporte público en Álava. Así, ha dado a conocer que, tras sus primeros seis meses, el nuevo servicio de cercanías ferroviarias de la Llanada Alavesa ha visto incrementado su uso un 45% respecto al mismo periodo del año anterior (junio-noviembre), con un total de 141.111 viajes.

Además, Euskotren ha contabilizado en el conjunto de Euskadi más de 47 millones de viajes entre enero y octubre, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, propiciados en su gran mayoría por el tren y el tranvía, medios a los que la consejera ha augurado "un gran futuro".

En este sentido, ha anunciado que en las próximas semanas se licitarán las obras de construcción del primer tramo de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz al barrio de Zabalgana. Según ha informado, el tranvía de la capital alavesa ha registrado ya 9,7 millones de viajes hasta octubre de este año y ha superado las cifras récord del año pasado.

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, que también ha intervenido en este foro, ha recordado que la capital alavesa es "pionera" y una "referencia de sostenibilidad en toda Europa". Además, ha afirmado que el transporte público "es fundamental para equilibrar oportunidades".

"La movilidad sostenible es aquella que sea universal, equitativa, y responda a las necesidades de la ciudadanía independientemente de su renta, condición física o barrio donde resida", ha afirmado Etxebarria.

En la jornada también se ha debatido sobre el nuevo paradigma que supondrá la descarbonización y la llegada de la alta velocidad a Euskadi. "Estamos ganando el tiempo que hemos perdido en otros momentos", ha afirmado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que ha asegurado que la alta velocidad "será una realidad dentro de poco".

Santano ha puesto en valor los avances que se han realizado en los últimos años en torno a la construcción de la infraestructura, "con una inversión récord en 2024 de más de 10.000 millones de euros" en la Comunidad Autónoma Vasca por parte del Ministerio, el 60% de ellos dedicados al ferrocarril.

La irrupción de la digitalización y la revolución que supone para el diseño y gestión de las redes de transporte urbano ha sido el otro tema central de esta segunda edición de la jornada 'Green Urban Mobility', en la que han participado expertos como Vilmos Oszter, investigador del Instituto de Ciencias de Transporte de Budapest; y el profesor de la Universidad del País Vasco Unai Martín, doctor en Sociología y en Investigación Biomédica y Salud Pública; además de autoridades como la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, o el diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de Álava, Jon Nogales.