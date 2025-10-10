El vehículo itinerante de expedición de DNI y pasaportes extiende sus servicios a Amurrio (Álava)

VITORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán, junto con el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, y la comisaria provincial de la Policía Nacional, Teresa Herráez, han presentado en Amurrio el Vehículo Integral de Documentación, que ofrece un servicio itinerante para la expedición de DNI y pasaportes.

A través de este servicio se facilita a muchas personas la realización de este trámite de manera "ágil y cómoda", evitando desplazamientos hasta la capital del Territorio Histórico, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

La subdelegada del Gobierno ha explicado que con la puesta en marcha de este recurso "se logra un avance significativo en la mejora de los servicios públicos que la Administración General del Estado ofrece a la ciudadanía alavesa".

Amurrio es la tercera localidad alavesa, tras Iruña de Oka y Zambrana, a la que se ha trasladado esta unidad itinerante, que prestará sus servicios los segundos y cuartos viernes de cada mes, entre las 9.00 y las 13.30 horas, en la zona peatonal de la calle Larrinaga, junto al ayuntamiento.

Asimismo, está previsto que el servicio móvil de tramitación de documentos se traslade el próximo miércoles día 15 a Laudio-Llodio, donde prestará sus servicios en semanas alternas todos los miércoles en el mismo horario.