Las ventas de Lotería de Navidad suben en Euskadi un 1,39%, hasta los 182,38 millones

Comienza el sorteo de la lotería de Navidad 2025

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de Lotería de Navidad de 2025 ha facturado en Euskadi 182,38 millones, lo que representa un 1,39% más que el año pasado. De este modo, el gasto medio por habitante se ha situado en 81,34 euros, según los datos hechos públicos este lunes por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Por territorios, Bizkaia acumula el mayor gasto en Lotería de Navidad, con 116,24 millones de euros, lo que supone un 2,19% más que en 2024. Gipuzkoa, con ventas por valor de 46,61 millones, ha registrado un incremento del 0,61%. En cambio, Álava, con 19,52 millones de euros en ventas, ha sufrido un descenso en las ventas del 1,40%.

Este año el gasto en este sorteo navideño de lotería por habitante alcanza los 99,59 euros en Bizkaia, mientras que es de 63,58 euros en Gipuzkoa y de 57,09 euros en Álava.

El aumento en las ventas del Sorteo de Navidad experimentado en Euskadi ha sido una décima inferior al registrado en la media del Estado (+1,40%). En total, se han vendido 3.554 millones de euros en el conjunto de comunidades autónomas y el gasto por habitante ha sido de 72,36 euros.