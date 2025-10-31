El viento impide aterrizar en el aeropuerto de Bilbao a un vuelo procedente de Madrid

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las fuertes rachas de viento que se están registrando este viernes han impedido aterrizar en el aeropuerto de Bilbao a un vuelo procedente de Madrid, que ha regresado a su origen, según han confirmado a Europa Press fuentes de Aena.
En concreto, el vuelo procedente de Madrid tenía que aterrizar en el aeropuerto de Loiu a las 7.40 horas, pero no ha sido posible debido a las rachas de viento que se estaban registrando. En los otros dos aeropuertos vascos, por el momento, no se han producido incidencias.