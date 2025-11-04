Viento intenso del sur, con nubes y claros por la mañana y posibles chubascos por la noche, este miércoles en Euskadi

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi viento intenso del sur, especialmente en zonas expuestas del noreste, con rachas muy fuertes.

Por la mañana, se registrarán nubes y claros, sin lluvia, y brumas y nubes bajas matinales en el Valle del Ebro. Por la tarde, el cielo se irá nublando y, al final de la jornada y por la noche se producirán chubascos, que podrían ser de carácter tormentoso en puntos del interior. Las temperaturas diurnas sin muchos cambios, con una ligera tendencia a la baja.