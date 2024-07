La violinista guipuzcoana Nerea Arriola gana la Beca Nicanor Zabaleta 2024 para instrumentistas de cuerda

SAN SEBASTIÁN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Kutxa han dado a conocer que la guipuzcoana Nerea Arriola Mendieta ha sido la ganadora de la Beca Nicanor Zabaleta de este año, destinada a la formación especializada de instrumentistas de cuerda.

"La beca Nicanor Zabaleta pretende honrar la memoria de un gran arpista e impulsar a jóvenes talentos de nuestro territorio hacia su máximo potencial. Nerea Arriola es un ejemplo de dedicación y talento. Estamos orgullosos de apoyarla en su camino hacia la excelencia musical", ha afirmado la diputada de Cultura, Goizane Álvarez.

Nerea Arriola, nacida en 2002 en Mendaro (Gipuzkoa), ha mostrado agradecimiento a la Diputación Foral por concederle la beca Nicanor Zabaleta para poder seguir con sus estudios de violín en el Haute Ecole de Musique de Lausanne.

"Es para mí un gran honor recibir esta beca siendo guipuzcoana, no sólo en lo económico que me va a permitir continuar con mi formación, sino también porque ser una beca con el nombre de un gran músico guipuzcoano, Nicanor Zabaleta, un referente mundial. Gracias por creer en mi capacidad y por valorar de mi esfuerzo. Me siento absolutamente motivada y para alcanzar mi máximo nivel", ha expresado.

Arriola ha completado su Grado en Musikene con Matrícula de Honor bajo la tutela de la profesora Tatiana Samouil y ha continuado su formación en la International Menuhin Music Academy de Rolle, Suiza, con una beca total. Allí ha estudiado con reconocidos profesores como Renaud Capuçon, Oleg Kaskiv y Guillaume Chillemme. Su próximo objetivo es realizar el Máster en Interpretación de Violín en la Haute École de Musique (HEMU) en Lausanne, Suiza, con los profesores Renaud Capuçon y Francois Sochard.

A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos cursos internacionales y ha trabajado con destacados músicos y profesores. Ha obtenido importantes premios en concursos internacionales y ha ofrecido conciertos en escenarios como el Auditorio Nacional de Madrid y el Victoria Hall de Ginebra.

La beca Nicanor Zabaleta fue evaluada por un comité de expertos compuesto por Juan José Ocón, Larraitz Oiartzabal e Itxaso Sainz de la Maza, bajo la dirección del secretario Javier Sánchez. Tras un riguroso proceso de selección, que incluyó una prueba práctica en Musikene, Nerea Arriola obtuvo la puntuación más alta (43 puntos), destacando por "su talento, el prestigio de su centro de estudios, su curriculum y su conocimiento del euskera".

La beca, que asciende a 15.000 euros, se distribuirá en dos pagos: un 60% del importe total al momento de la concesión y el 40% restante una vez presentada la documentación requerida, antes del 30 de noviembre del próximo año.