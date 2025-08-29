'Vital por Álava' despide agosto con música en directo y teatro en cinco municipios alaveses

Las actuaciones tendrán lugar en Armiñón, Lanciego, Agurain, Laudio y Egileta

VITORIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Vital por Álava', el programa de Fundación Vital para que los municipios del Territorio y Treviño disfruten de iniciativas culturales en verano, a la vez que artistas alaveses tienen oportunidad de llegar al público, despide el mes de agosto con nuevas propuestas de música en directo y teatro en los municipios de Armiñón, Lanciego, Agurain, Laudio y Egileta.

En un comunicado, la Fundación Vital ha informado este viernes de que la primera cita será este sábado en la plaza Santa María de Agurain (12.30 horas), donde la compañía de teatro 'Ameztu' interpretará su espectáculo 'Ipurbeltz'.

Posteriormente, a las 20.00 horas, 'Ruta 21' dará un concierto con sus versiones de clásicos del rock de los 80 y 90 en la zona multifuncional de Armiñón. Para terminar el día, 'Radio Vinilo 80' animará la noche de Lanciego, a las 23.30 horas, en la Plaza de la Iglesia.

Este próximo domingo la Plaza San Juan de Agurain albergará un concierto de 'Son como son', a las 13.30 horas, mientras que por la tarde la plaza de Egileta disfrutará de 'Txirriski Mirriski', espectáculo de magia participativa en el que la diversión, los juegos y las bromas no paran de suceder, a las 18.30 horas.

Por su parte, la plaza Lamuza de Laudio (19.00 horas) acogerá un nuevo espectáculo de la compañía de teatro Ameztu, 'Kay robot', cuyo protagonista es un genio loco que vive en un mundo de invenciones e inteligencia mecánica.

'Vital por Álava' celebra este verano su XXI edición con 106 actuaciones en 77 localidades (74 de Álava y tres más en Treviño) de los 50 municipios alaveses pertenecientes a las seis cuadrillas (Vitoria-Gasteiz está excluida de este programa). Su objetivo es "dar respuesta a las variadas preferencias mostradas por los distintos ayuntamientos y, al mismo, tiempo, ofrecer oportunidades a grupos y artistas alaveses".