Vitoria da la bienvenida oficial a la Navidad este viernes con el tradicional encendido de luces

VITORIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz dará este viernes la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, un evento que cada año "reúne a miles de personas" en la plaza Nueva.

El acto comenzará a las 18 horas con un espectáculo de música y luz que servirá de antesala al encendido, ha informado el Consistorio en un comunicado. A su finalización, llegará el momento de activar la iluminación de la plaza y de la fachada del ayuntamiento.

Este año, el protagonismo recaerá en la asociación Down Araba-Isabel Orbe, que celebra su 30 aniversario. Cuatro jóvenes de esta entidad -Ana, Jaione, Lucía y Alberto- junto con la alcaldesa, Maider Etxebarria-, pulsarán el botón que inaugurará oficialmente la Navidad en un gesto que "simboliza el compromiso de Vitoria-Gasteiz con la inclusión y la diversidad", ha detallado el Ayuntamiento.

Las personas que se acerquen hasta la plaza también podrán disfrutar de un espectáculo de calle y de una degustación de chocolate caliente. Tras el encendido, la celebración continuará en la plaza de la Virgen Blanca, donde se pondrán en marcha el tiovivo clásico y la noria de 30 metros, atracciones que este año se suman a la ambientación navideña.