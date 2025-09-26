Vitoria destina 320.000 euros a programas de cooperación y ayuda humanitaria para la población refugiada saharui

El acuerdo incluye el apoyo a proyectos que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha resuelto la concesión de una subvención nominativa a la Asociación Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por la que el Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo aportará 320.000 euros al desarrollo de programas de cooperación y ayuda humanitaria a la población refugiada saharaui, dentro de un acuerdo que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha manifestado el compromiso de facilitar ayuda humanitaria dirigida a la población refugiada y apoyar acciones y proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo.

Al respecto, ha indicado que estos proyectos "acercan la realidad de los países en desarrollo, fomentan la reflexión crítica sobre las desigualdades globales y procuran la activación de la ciudadanía a favor de una justicia global".

El acuerdo incluye el apoyo a proyectos que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional de la población refugiada saharaui mediante el refuerzo nutricional a través de proteínas, minerales y vitaminas.

Asimismo, contempla el impulso de políticas de juventud con enfoque de género, así como el empoderamiento de las mujeres saharauis a través del fortalecimiento organizativo de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), con el fin de "visibilizar y potenciar el papel de la mujer en la sociedad saharaui".

Esta prestación se enmarca en el protocolo general de actuación, firmado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la RASD de Álava para la cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui para el periodo 2024-2027.