Vitoria-Gasteiz acogerá la 17 edición de 'Ardoaraba' del 5 al 8 de diciembre

Participarán un total de 36 bodegas que ofrecerán 134 vinos diferentes

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá la decimoséptima edición de la feria del vino 'Ardoaraba' del 5 al 8 de diciembre con la participación de un total de 36 bodegas, la mayoría alavesas, que ofrecerán al público la degustación de 134 vinos diferentes.

El evento ha sido presentado este martes por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado; la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo; la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre; y la concejala de Promoción Económica, María Nanclares.

Hurtado ha destacado que la actividad "involucra a toda la ciudad en su celebración con espacios de degustación situados en diversas plazas, catas con historia en palacios y espacios singulares de la ciudad y actividades en colaboración con los comercios y locales de hostelería". "Así, nuestros productos, la hostelería, el comercio y el turismo se aúnan para dar la mejor imagen de nuestro territorio", ha añadido.

Por su parte, Barredo ha recalcado "el positivo impacto de 'Ardoaraba' con más de 90.000 visitantes que posiciona al Territorio como referente entre las mejores zonas de elaboración de vinos, generando importantes beneficios para la gastronomía local".

Nanclares ha destinado similares palabras al evento al exponer que "es uno de los máximos exponentes del turismo enogastronómico de Vitoria-Gasteiz", así como ha señalado que es "una de las razones por las que se conoce a la capital alavesa es por su exquisita gastronomía y por sus caldos de Rioja Alavesa o un Txakoli de Álava".

Los tradicionales espacios de degustación se situarán en las plazas de la Provincia, Fueros y Plaza Nueva, además de ofrecerse catas con historia en palacios y espacios singulares de la ciudad y actividades en colaboración con los comercios y locales de hostelería.

A estos eventos se suma el 'Txoko Gastronómico', con programación didáctica en torno al vino, txakoli y sidra, así como gastronomía local tanto para adultos como para el público infantil, con una renovada y ampliada oferta. Además, la cuarta edición de 'Summum by Ardoaraba' traerá de nuevo un encuentro con los vinos de Euskadi más especiales y mejor valorados en las guías internacionales.

'Ardoaraba' cuenta con la participación de un total de 36 bodegas con 134 vinos diferentes, 19 colectivos implicados, 55 ofertas gastronómicas y 60 establecimientos de hostelería y restauración que completan las propuestas de zonas de degustación y actividades paralelas con 221 ofertas de vino, menús y pintxos.

NOVEDADES

Las principales novedades de este 2024 son la experiencia 'Euskadi Gastronomika: Gastromuseums', una sesión especial de Slow Food, nuevos contenidos en el 'Txoko Gastronómico', nuevos palacios y espacio singulares que se unen a las catas de caldos, la presentación del estudio ''Who is Who? Mujeres Referentes en la industria del vino' y la presentación del calendario de Down Araba, cuyas imágenes fotográficas se han tomado en varias bodegas alavesas.

El talonario de 'Ardoaraba' tendrá un precio de 22 euros e incluirá 28 puntos canjeables en las carpas de degustación, bares y restaurantes adheridos a la 'Ruta de la Hostelería' y actividades del 'Txoko Gastronómico'. Podrán adquirirse en los puntos de información de las carpas y en el ubicado en la plaza de la Virgen Blanca.

El evento está organizada por Gasteiz On con la colaboración de los Departamentos de Promoción Económica, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco, a través de Hazi y Basquetour, como patrocinadores oficiales y de Fundación Vital, Kutxabank y El Correo como patrocinadores especiales.

En esta ocasión junto a Abra, Vitoria Wine City y Ruta del Vino de Rioja Alavesa y Asafes, se suma la delegación de Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Ampea y la asociación Síndrome de Down en su colaboración.