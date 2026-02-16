Vitoria-Gasteiz acogerá el 7 de marzo el combate por el Campeonato de España femenino K1 FEKM en el peso de 48 kilos

VITORIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo de Mendizorrotza de Vitoria acogerá el 7 de marzo un combate en el que se pondrá el juego el título nacional profesional femenino de kickboxing en reglas K1 de FEKM. Maialen 'Psychokiller' Gallardo peleará ante la catalana Marina Pichel por hacerse con el título de España Profesional K1 FEKM en la categoría de 48 kilos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La guipuzcoana, afincada en Álava, aspira a seguir aumentando su palmarés y añadir el título nacional a la corona europea que ya tiene desde el año 2024.

Este combate con el Campeonato de España en juego será la gran atracción de una jornada en cuyo cartel también destaca la presencia del cinco veces Campeón del Mundo, Sergio 'Dinamita' Sánchez, que se enfrentará al portugués Paulo Melo, en el peso de 69,1 kilogramos, en un combate internacional homologado por el Consejo Superior de Deportes y la Asociación mundial WAKO

Habrá presencia de 16 clubes con un total de 36 competidores tanto en categoría amateur como profesional, y de los que 15 están afincados en Álava. Además de la presencia de los competidores, se ha diseñado una velada en la que habrá un espectáculo de luces y sonido, pantalla de proyección y la actuación de DJ Kimetz.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Vitoria en el Gimnasio K2, The Corner Tavern, Bar Baratza, BushiSport, Restaurante Conuco y Araba FightClub.