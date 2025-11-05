Vitoria-Gasteiz acogerá la segunda edición de 'Gazte Plaza' el próximo 18 de abril

La iniciativa impulsa la crea (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz celebrará la segunda edición del evento 'Gazte Plaza' el próximo sábado 18 de abril, una iniciativa que busca crear un espacio de encuentro donde las personas jóvenes del municipio puedan desarrollar y compartir sus expresiones creativas y artísticas.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que, en esta nueva edición, el evento pretende reforzar la participación y colaboración de la juventud, así como facilitarles la oportunidad de exponer sus creaciones en público y debatir sobre diferentes aspectos de la creación cultural e inquietudes existentes en el colectivo de personas jóvenes.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la organización de esta cita para los jóvenes, por un importe de 50.000 euros, incluidos en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno municipal y EH Bildu. El evento, creado por los jóvenes, se desarrollará durante todo el día en el centro de la ciudad y toda la ciudadanía vitoriana está invitada a participar.

La concejala de Juventud, Ana López de Uralde, ha explicado que, "tras la buena acogida de la primera edición de 'Gazte Plaza', hemos apostado por repetir esta iniciativa que reafirma el compromiso del Gobierno municipal con la juventud".

"Esta propuesta se suma a las impulsadas desde el Servicio de Juventud, con el objetivo de ofrecer un ocio educativo y saludable que permita a las personas jóvenes contar con espacios donde crear, colaborar y expresar su talento y creatividad", ha destacado.

JÓVENES ARTISTAS

La concejala de EH Bildu Maider Uriarte, por su parte, ha asegurado que "Gazte Plaza busca dar un espacio a las personas jóvenes de Gasteiz, dándoles la oportunidad de visibilizar su talento y potencial".

"Para ello, hemos impulsado esta iniciativa para que estos jóvenes artistas puedan exponer y dar a conocer sus creaciones artísticas en el centro de la ciudad, dotando de oportunidades a un colectivo muchas veces invisibilizado. 'Gazte Plaza' permitirá, además, forjar alianzas a futuro entre las distintas expresiones artísticas", ha valorado.

En Vitoria-Gasteiz existe un amplio colectivo de jóvenes vinculado a la creación cultural, que muestra gran interés en desarrollar actividades artísticas y de ocio que respondan a sus inquietudes y necesidades. En este contexto, esta iniciativa impulsará el conocimiento, la colaboración y el trabajo en red de las personas jóvenes creadoras del municipio.