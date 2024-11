Vitoria-Gasteiz atiende a 67 familias con menores en situación de vulnerabilidad residencial en 2024

El 15% de las personas atendidas por los Servicios Sociales tiene problemas con la vivienda

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha atendido a un total de 67 familias con menores en situación de vulnerabilidad residencial en apartamentos turísticos de la ciudad en lo que llevamos de 2024, de las cuales 30 continúan viviendo en esos apartamentos.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha expuesto "el incremento de personas en riesgo de exclusión residencial" en la capital alavesa, a preguntas de EH Bildu sobre la disponibilidad de espacios para la atención inmediata a familias, en comisión municipal.

Royero ha señalado que "hay nuevos perfiles que atienden los Servicios Sociales ante el incremento de personas en riesgo de exclusión residencial por problemas para acceder y mantener la vivienda, así como obtener alojamiento en caso de perderla". En este sentido, ha ampliado que "el 15% de las personas atendidas por los Servicios Sociales tiene un problema con la vivienda".

Asimismo, ha informado de que, en lo que llevamos de año, el Consistorio ha elaborado un total de 263 informes de vulnerabilidad a petición de juzgados de Vitoria-Gasteiz, entidades bancarias, inmobiliarias y Alokabide.

Tras argumentar que el Centro municipal de acogida, CMAS, "no es el lugar adecuado para atender a familias con niños", ha priorizado "la búsqueda de vivienda para ampliar el parque municipal de bajo alquiler y la rehabilitación de viviendas municipales".

En este sentido, ha señalado que se ha pasado de contar con cuatro viviendas para atender a familias con menores en 2020 a un total de diez en este 2024. "No somos competentes en materia de vivienda ni podemos dar respuesta a estas necesidades, pero realizamos un esfuerzo presupuestario para adecuar los servicios y mejorar la respuesta ante estas realidades cambiantes", ha añadido.

ALTERNATIVAS

Por su parte, el concejal de EH Bildu Alberto Porras ha reclamado ofrecer "una alternativa" de espacios para la atención inmediata a familias con menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad residencial de urgencia.

"Antes se atendían en el CMAS. Ahora ya no porque no es un espacio adecuado para las familias, pero no ha planteado una alternativa concreta donde ubicar a las familias. Se necesitan nuevos recursos ante el cambio de la situación, ya que los mismos recursos no pueden servir para la situación actual", ha demandado.