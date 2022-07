Vitoria-Gasteiz recuerda a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato

VITORIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, las Juntas Generales y de otras instituciones, han recordado este miércoles a las 12.00 horas en la capital alavesa con cinco minutos de silencio, al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA.

En la concentración, que ha tenido lugar frente al Consistorio vitoriano, han participado el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, y el diputado general de Álava, Ramiro González, entre otros representantes municipales y forales, así como parlamentarios vascos.

Al finalizar la concentración, Gorka Urtaran, ha afirmado que en este 25 aniversario del "asesinato cruel" de Miguel Ángel Blanco, "Vitoria ha vuelto a recordar que está con todas las víctimas, con todas las víctimas del terrorismo, con todas las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos, y que estas acciones deben servir para evitar que se vuelvan a repetir aquellos atropellos de los derechos humanos y del derecho más fundamental, que es el derecho a la vida".

"Vitoria-Gasteiz está con todas las víctimas, con todas las personas que han sufrido las vulneraciones de los derechos humanos y hoy lo vuelve a demostrar", ha insistido.

Preguntado sobre la asistencia de concejales de EH Bildu a título personal y no como grupo municipal, --ubicándose fuera de la concentración principal--, Urtaran cree que "tienen que dar un paso adelante, ser claros y contundentes en la condena del terrorismo y de todas las vulneraciones de derechos humanos" porque "hasta que no hagan ese reconocimiento, tienen una cuenta pendiente, no solo con las víctimas del terrorismo si no con toda la sociedad gasteiztarra, vasca y de todo el Estado".

La portavoz municipal del PP Ainhoa Domaica, por su parte, ha destacado que hace 25 años, "más de 50.000 vitorianos salieron a la calle perdiendo el miedo, para pedir libertad para Miguel Ángel y acabar con el terrorismo de ETA". "Fue un estallido social que ayudó y contribuyó a la deslegitimación social del terrorismo de ETA y supuso un cambio fundamental para acabar con el terrorismo", ha subrayado.

Domaica ha vuelto a reclamar a Urtaran que Vitoria cuente con una calle que recuerde a Miguel Ángel Blanco, como aprobó en pleno municipal a propuesta de PP, con el voto en contra del grupo municipal del PNV. "Pedimos a Urtaran y al PNV que reflexionen y cumplan con la moción y se ponga una calle para recordar la memoria histórica de Vitoria en relación con el asesinato de Miguel Ángel Blanco", ha pedido.