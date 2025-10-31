Vitoria-Gasteiz reverdecerá el eje del Cantón de las Carnicerías con Santa Ana en el Casco Medieval

VITORIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado el expediente de contratación del proyecto de reverdecimiento del eje Cantón Carnicería -Santa Ana, primera actuación del plan para renaturalizar el Casco Medieval y "acercar la naturaleza al corazón histórico de la ciudad".

En una nota, la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha señalado el objetivo de que "el Casco Medieval sea también un espacio verde, vivo y confortable, con la incorporación de la naturaleza en sus calles, demostrando que la sostenibilidad y el patrimonio pueden convivir".

La intervención, se enmarca en el programa europeo 'LIFE IP Urban Klima 2050', coordinado por el Gobierno Vasco y financiado por la Unión Europea. El proyecto cuenta con la coordinación del Centro de Estudios Ambientales (CEA), promotor del proceso general de Reverdecimiento del Casco Medieval, que incluye también los cantones de Santa Ana, Anorbín y San Pedro, así como el diseño de una jardinera tipo replicable en toda la almendra.

Se trata de la primera actuación de este tipo en el Casco Medieval, un proyecto piloto que servirá como modelo para futuras intervenciones de reverdecimiento urbano en el centro histórico. El eje de actuación abarca el Cantón de las Carnicerías, la calle Sociedad Vascongada, la calle Gasteiz, el Cantón de Santa Ana, parte de San Vicente de Paúl y la calle San Ildefonso.

El objetivo es "naturalizar y embellecer estos espacios, generando zonas más amables, habitables y sostenibles, que fomenten la convivencia, el descanso y la vida cotidiana en un entorno patrimonial".

El proyecto introduce el concepto de los 'Kaikus', grandes jardineras circulares de acero y madera que combinarán vegetación, bancos y plataformas, adaptándose a las pendientes de los cantones. Estas piezas servirán como micro islas verdes que "aportarán frescor, sombra y biodiversidad", con plantas de bajo mantenimiento y escasa necesidad de riego.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 269.284 euros y un plazo de ejecución de entre 18 y 20 semanas. Las obras comenzarán en las próximas semanas y las tareas de plantación se realizarán entre noviembre y marzo, la época idónea para garantizar el arraigo de las especies vegetales.

NUEVA FASES

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) es el promotor y coordinador del conjunto del plan de Reverdecimiento del Casco Medieval, que prevé nuevas fases en los cantones de Anorbín y San Pedro, además de la creación de una jardinera tipo que permitirá extender el modelo a otros puntos de la almendra.

"Esta primera intervención marcará el camino para seguir extendiendo la infraestructura verde hacia el Casco Histórico, reforzando el carácter de Vitoria-Gasteiz como ciudad verde y sostenible", ha añadido Artolazabal.