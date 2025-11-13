Vitoria-Gasteiz suma dos nuevos aparcabicis en Sansomendi y San Martín a la red municipal de aparcamiento 'VG Biziz'

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha sumado este jueves dos nuevos módulos de aparcamiento seguro para bicicletas en la ciudad en la calle Ramón Rubial del barrio de Sansomendi, junto al polideportivo y los frontones de Lakua; y en el barrio de San Martín, junto a las oficinas municipales.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que con estas dos incorporaciones la red municipal de aparcamientos seguros para bicicletas alcanza las veinte localizaciones y suma un total de 1.304 plazas distribuidas por distintos barrios de la capital alavesa.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha destacado que estos aparcamientos permiten a la ciudadanía "guardar sus bicicletas con tranquilidad, protegiéndolas frente a robos y actos de vandalismo".

"Son un paso clave para fomentar hábitos de movilidad sostenibles y para que Vitoria-Gasteiz siga siendo un referente en movilidad ciclista. Además, ofrecen una solución práctica para muchas personas que no disponen de espacio en sus viviendas para guardar la bici, lo que facilita todavía más su uso cotidiano", ha valorado.

Estas infraestructuras ofrecen una alternativa eficaz frente al robo de bicicletas y facilitan su uso diario como medio de transporte, favoreciendo un entorno urbano más amable, limpio y saludable.

"Seguimos construyendo una ciudad más sostenible y eso implica ofrecer soluciones reales a quienes se mueven en bici. Queremos infraestructuras cómodas, próximas y protegidas, para que la bicicleta tenga cada vez más protagonismo y contribuya a una mejor calidad de vida", ha destacado la edil.

FUTUROS APARCABICIS

En estos momentos se encuentran en fase de contratación dos nuevos aparcamientos para bicicletas. Uno se ubicará en el barrio de Santa Lucía, junto al 'Skate Park' de Jacinto Benavente. El otro se instalará en Zaramaga, junto al campo de fútbol de la Vitoriana y en el entorno del centro comercial El Boulevard (calle Puerto de Barazar), dentro del programa 'Hobetuz Gazte'. Este será el segundo aparcamiento en Zaramaga, tras el inaugurado este verano en la calle Bernal Díaz de Luco.

El Ayuntamiento continúa así ampliando una red que "refuerza la movilidad sostenible en los barrios y facilita que cada vez más personas puedan desplazarse en bicicleta de forma segura y cómoda".