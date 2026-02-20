Voluntarios retirarán este sábado residuos plásticos la ribera de Ballonti Erreka, en Sestao (Bizkaia)

Voluntarios de 'Mi pueblo limpio' recogiendo basura en Sestao (Bizkaia) - MI PUEBLO LIMPIO

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de voluntarios de Cantabria y Bizkaia 'Mi pueblo limpio' volverá este sábado al municipio de Sestao con el fin de liberar de residuos plásticos la ribera del Ballonti Erreka, desde el edificio del almacén de Costco hasta pasada la estación de Galindo, unos 650 metros en total.

Según han informado a Europa Press desde este colectivo, para llevar a cabo esta tarea van a necesitar varias jornadas, ya que la cantidad de basura que se encuentra depositada en la zona es "abrumadora". Este sábado limpiarán el tercer tramo, pero desconocen si podrán acabar con la tarea, ya que el resultado depende de la cantidad de personas que asistan como voluntarias a colaborar en la limpieza.

El pasado 7 de febrero comenzaron su actuación en Sestao recogiendo 785 kilos de basura, tras peinar un tramo de 275 metros los 31 participantes en esta labor contra los desperdicios que ensucian los entornos naturales. El pasado domingo, día 15, fueron 327 kilos de basura retirados en un tramo de 125 metros recorridos por un total de 16 participantes. Para este sábado se han inscrito 20 personas voluntarias y 'Mi pueblo limpio' espera que esta cifra aumente.

Costco colabora con este colectivo donándoles las bolsas de recogida de inertes y ofreciendo a los voluntarios comida y bebida en sus instalaciones tras la actividad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sestao, con el que los organizadores se pusieron en contacto antes de llevar a cabo la primera limpieza, se encarga de recoger los residuos que los voluntarios dejan acumulados cada jornada. Las herramientas para llevar a cabo la recogida (guantes, pinzas, etc.) es facilitada por la asociación.

'Mi pueblo limpio' es un grupo de voluntarios de Cantabria y Bizkaia que dedica parte de su tiempo libre a luchar contra la basura que ensucia los entornos naturales de Castro-Urdiales y sus alrededores. Tras cinco años de andadura, han recogido 66 toneladas de residuos diversos, limpiado 509 kilómetros de caminos, cauces, riberas, playas, acantilados y otros lugares, y acumulan 472 actividades de limpieza.

En ellas han participado un total de 3.260 personas ajenas al grupo, y entre todos han empleado 12.989 horas de trabajo de voluntariado. En muchas de esas actividades han separado las colillas de cigarrillo que recogían y han contabilizado un total de 67.000.

Las actividades duran 2 horas y salen todos los fines semana (normalmente el sábado por la mañana), y a veces entre semana para adaptarse a la disponibilidad de los voluntarios del grupo. En su página web detallan su funcionamiento y, si cualquier persona quiere unirse a sus actividades, ayudar con materiales o herramientas, puede contactar a través de Facebook o Instagram, o enviar un mensaje de correo a mipueblolimpio@gmail.com.