Wizz Air unirá Bilbao con Venecia a partir de septiembre

Archivo - Venecia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Wizz Air ofrecerá a partir del 14 de septiembre cuatro vuelos semanales entre el Aeropuerto de Bilbao y el aeropuerto Marco Polo de Venecia, según ha informado Bilbao Air, la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bilbao para la promoción y desarrollo del aeródromo vizcaíno.

Los vuelos, tanto de ida como de vuelta, serán todos los lunes, miércoles, viernes y domingos durante la temporada de verano; y martes, jueves, sábados y domingos durante la temporada de invierno.

Wizz Air es una aerolínea de bajo coste húngara que apuesta desde hace tiempo por Bilbao. Ofrece desde Loiu vuelos con Budapest, Cracovia, Varsovia, Roma, Londres y Milán, y próximamente Venecia.