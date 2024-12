La Zona de Bajas Emisiones de San Sebastián entra en vigor este sábado y comienza el periodo de adaptación

A mediados de enero habrá un control informativo, y a partir de marzo se comenzará a sancionar a los vehículos que accedan sin autorización

SAN SEBASTIÁN, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones de San Sebastián (ZBE) entrará este sábado en vigor tras la publicación de la Ordenanza que la regula en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, dando comienzo al periodo de adaptación e información que se prolongará durante tres meses, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

Así, a partir del próximo lunes aquellas personas que no cuenten con autorización directa para acceder a la ZBE pueden tramitar la autorización correspondiente tanto en la página web www.donostia.eus/zbe como en las oficinas de información situadas en la plaza Arroka de la capital guipuzcoana.

Las cámaras de control de acceso se pondrán definitivamente en marcha en enero, y todas las personas que incumplan la normativa a lo largo de los meses de enero y febrero recibirán una notificación informativa para que conozcan que han cometido una infracción. A lo largo del mes de marzo se comenzará a sancionar a aquellos vehículos que no cumplan con la Ordenanza, ya que estará completamente iniciada la primera fase de la ZBE.

En esta primera fase, que transcurrirá entre 2025 y 2027, no podrán acceder a la zona los vehículos sin etiqueta ambiental, salvo casos excepcionales que tienen autorización directa y otros en los que se podrá solicitar una autorización puntual, temporal o permanente. A partir de 2028, ya en la segunda fase, no podrán acceder a la ZBE ni los vehículos sin etiqueta ambiental ni con etiqueta B, salvo casos excepcionales.

Entre los vehículos sin etiqueta que contarán con autorización directa sin necesidad de realizar ningún trámite se encuentran los vehículos de personas empadronadas en la ZBE y cuya dirección censada en la DGT corresponda al ámbito (en la segunda fase no se autorizarán vehículos sin etiqueta, salvo para residentes de más de 70 años), vehículos de personas no empadronadas en la ZBE pero con autorización sujeta a regímenes excepcionales OTA (movilidad reducida y actividades económicas), vehículos declarados históricos por la DGT o taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (en la segunda fase no se autorizarán vehículos sin etiqueta en caso de taxis y VTC) .

El resto de casos exceptuados pueden consultarse en la página web www.donostia.eus/zbe, donde además se podrá conocer al momento el distintivo ambiental de cada vehículo a través del número de matrícula. No será necesario colocar este distintivo en el vehículo, ya que la comprobación se realizará a través de las cámaras situadas en las entradas a la ciudad.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

El Ayuntamiento ha puesto en marcha diversos canales de información y atención a la ciudadanía como una oficina destinada en exclusiva a atender las dudas de la ciudadanía sobre la Zona de Bajas Emisiones, la atención telefónica y la página web que también permite realizar trámites online.

La oficina, ubicada en el número 5 de plaza Arroka, estará habilitada durante seis meses, cuenta con cuatro puestos de atención dedicados en exclusiva a ofrecer información sobre la ZBE, así como a ayudar a las personas que deseen realizar de manera presencial los trámites que sean necesarios.

Este punto de referencia de la Zona de Bajas Emisiones está abierto de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas (los miércoles también de 16.00 a 18.00 horas), y ofrece además asistencia telefónica a través del número habitual de contacto con Udalinfo (010 - 943481000 desde fuera del municipio).

En el caso de la atención telefónica, el Consistorio ha habilitado un sistema de asistencia virtual para la atención en los momentos en los que las oficinas estén cerradas o todas las líneas estén ocupadas, con el objetivo de "garantizar un servicio constante".

Además de la atención presencial y telefónica, ha habilitado la página web donostia.eus/zbe para ofrecer toda la información relativa a la Zona de Bajas Emisiones, además de ser el canal para realizar los trámites de solicitud de autorizaciones en caso de que sea necesario.