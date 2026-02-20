Zupiria pide "sentido común" ante el acto de Vox en la EHU y que "todos puedan ejercer sus derechos con normalidad"

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha esperado que "reine el sentido común" este próximo lunes, fecha en la que está convocado un acto de Vox en Vitoria y también una protesta antifascista. En este sentido, ha asegurado que, si "todos contribuyen", es posible que "todo el mundo puede ejercitar sus derechos con total normalidad".

Vox ha convocado un acto este próximo lunes junto al campus de la EHU en la capital alavesa, contra el que se ha organizado una protesta antifascista, ante lo que la EHU ha decidido suspender sus clases presenciales y cerrar todos los accesos al recinto universitario.

En declaraciones a los medios en Vitoria, el consejero vasco ha señalado "no tiene mucho sentido lo que está pasando" y que "una provocación de una quincena de personas de un partido autoritario" tenga "contestaciones como las que estamos viviendo".

Zupiria ha insistido en que es posible, si "todos contribuimos", que "todo el mundo puede ejercitar sus derechos con total normalidad" y, en este sentido, ha esperado que "reine el sentido común y así sea".