La calle Rodríguez Moñino de Cáceres se convierte en un corredor peatonal con una inversión de 360.000 euros

CÁCERES, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calle Rodríguez Moñino de Cáceres se ha convertido en un corredor peatonal tras la reforma a la que ha sido sometida con una inversión de 360.000 euros aportados por la Diputación Provincial, con el objetivo de recuperar espacios para los peatones en el centro de la ciudad e impulsar el desarrollo del comercio local.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde cacereño Rafael Mateos, han visitado este miércoles la zona al haber finalizado las obras que han consistido en la construcción de una plataforma única, la instalación de nuevo mobiliario urbano como bancos iluminados, así como el mantenimiento de las tres palmeras centrales que formaban parte del antiguo bulevar y la plantación de nuevos árboles.

La actuación ha traído consigo también la eliminación de una treintena de aparcamientos, algo que el regidor cacereño ha justificado porque la tendencia es que los peatones ganen espacio en las ciudades y sean los protagonistas en lugar de los coches. "La gente cuando pasea, cuando disfruta de un espacio al aire libre como es esta calle es cuando puede entrar en los comercios, cuando puede consumir en un establecimiento y ése era el objetivo", ha apuntado Mateos.

"La ciudad ha ganado, el comercio ha ganado y con esta actuación de la Diputación Provincial se ha recuperado un espacio para el disfrute y para el uso de todos los cacereños", ha subrayado el alcalde que ha destacado la "buena colaboración" entre el Ayuntamiento de Cáceres y la institución provincial, no sólo en cuestiones que afecten a la cultura o al turismo, sino "en cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos", como en el caso de la reforma de esta céntrica calle.

Mateos ha recordado que, en este proyecto, el consistorio ha colaborado con la institución provincial "desde el primer minuto" en el desarrollo de las actuaciones, ya que se han mantenido muchos encuentros con el sector comercial y se ha dotado a la vía durante la ejecución de las obras de una serie de señalización para dar a conocer que la calle seguía abierta y cuáles eran los comercios que estaban dentro de la misma.

"Una vía que se va a convertir, en los próximos días y durante mucho tiempo ya, en el centro del comercio y del ocio no sólo de los visitantes sino también de los cacereños y de quienes desarrollan aquí su actividad en el día a día", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, también se ha referido a la colaboración entre instituciones "más allá de colores políticos" ya que, a su juicio, la política consiste en "facilitarle la vida a la gente" como se hará con esta nueva obra, tanto a vecinos, como a comerciantes y usuarios.

"Yo creo que esto es un ejemplo más de lo que la política es, porque la política con mayúsculas no es el enfrentamiento", ha defendido Morales, que ha añadido que las administraciones deben colaborar para mejorar la vida de la gente y ser útiles a los ciudadanos.

"Vamos a continuar colaborando en cualquier ámbito con el Ayuntamiento de Cáceres, más allá de colores políticos, porque esto es lo importante, nos debemos a los ciudadanos y creo que el dinero público debe estar y debe revertir en el beneficio de los ciudadanos como se ve en esta calle, en la calle Rodríguez Moñino, que va a ser un polo de atención para que los empresarios, los comerciantes puedan generar economía, vender y, obviamente, mantener los puestos de trabajo", ha subrayado Morales.

Tanto Mateos como Morales han agradecido a la empresa Asfaltos y Aglomerados Santano, que ha ejecutado las obras, que se hayan cumplido los plazos y que se haya colaborado para entorpecer lo mínimo la actividad comercial de los establecimientos ubicados en ella.

"MUY CONTENTOS"

Unos comerciantes que acogen con entusiasmo la reforma y que se han mostrado "muy contentos" por haber ejecutado esta obra "tan necesaria", ha dicho el portavoz de la Asociación de Comerciantes de Rodríguez Moñino, Luis Miguel Rubio, que se ha congratulado de la mejora en la accesibilidad a la calle.

No obstante, Rubio ha pedido que se mejoren algunos detalles que no han quedado resueltos como dónde realizar la carga y descarga de los establecimientos, y ha recordado a los "incívicos" que la calle es peatonal y que no se puede acceder con vehículos que podrían estropear el nuevo pavimento de granito.

"Creemos que ha sido un buen cambio y que todo esto va a ayudar al centro de Cáceres a hacer ya un corredor comercial como Dios manda", ha zanjado Rubio.

DETALLES DE LA ACTUACIÓN

La calle Rodríguez Moñino ha pasado de ser una calle con un vial de circulación de doble sentido a una plataforma única al mismo nivel, con pavimento de granito, en la que se distinguen dos zonas. La zona más próxima a la Avenida de España, se plantea a modo de una plaza comercial, de uso exclusivamente peatonal.

El mobiliario es acorde para la estancia -bancos, papeleras, apoyos isquiáticos y farolas-, con iluminación ornamental bajo el mobiliario y con zonas de sombra que proporcionan las tres palmeras de gran porte, que se han mantenido y la plantación de otros tres árboles, tipo liquidambar, que dan continuidad al recorrido.

La segunda zona, la más próxima a la calle Maluquer, se distingue con un pavimento de color más oscuro, que delimita el vial de acceso y salida al garaje existente, una zona en la que se han instalado aparcabicis.

En el encuentro tanto con la Avenida de España como con la calle Maluquer se ha mantenido la misma tipología de pavimento de baldosas hidráulicas existentes en el acerado.

Previamente a la pavimentación y disposición de mobiliario se ha renovado la red de abastecimiento, con tubería de fundición dúctil, con sus acometidas, bocas de riego e hidrante, y la red de pluviales con tubería de PVC y un canal oculto de recogida de aguas superficiales, así como los pozos de registro y todas las conexiones necesarias.