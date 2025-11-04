La comarca cacereña de La Vera pone en marcha un proyecto piloto de senderos sostenibles

Presentación de la red de caminos sostenibles en Villanueva de la Vera - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres anuncia un aumento de la ayuda provincial al desarrollo rural

VILLANUEVA DE LA VERA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

La comarca cacereña de La Vera ha puesto en marcha un proyecto piloto de desarrollo rural y cohesión territorial de senderos sostenibles, denominado 'La Vera Singletracks', en el que de momento participan las localidades de Villanueva, Valverde y Talaveruela, pero que pretende hacerse extensivo a más municipios de esta zona del norte de Extremadura.

La idea está promovida por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera, (Adicover), en colaboración con la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, y ha sido presentada este martes en el auditorio municipal de Villanueva de la Vera con la participación la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el presidente de Adicover y alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, y el gerente de Adicover, Quintín Correas.

A la presentación han asistido representantes municipales de la comarca, así como empresarios y otros agentes sociales a los que se les ha informado de la marcha de este proyecto que pretende poner en valor senderos de toda la vida, sinuosos, estrechos, de huella única, fluidos, integrados completamente en el terreno pero que aportan una experiencia única y de calidad.

El gerente de Adicover, Quintín Correas, ha ido exponiendo el proyecto que, a diferencia de los caminos rurales tradicionales o senderos recuperados únicamente para el paseo, acondiciona los llamados 'singletracks', trazados estrechos, integrados en el relieve natural, con curvas suaves, pendientes controladas y firme estabilizado que evita la erosión y mejora la seguridad.

Estos senderos son aptos para senderistas, corredores y ciclistas, pero optimizados específicamente para la práctica del ciclismo de montaña, siguiendo estándares internacionales de diseño y construcción.

Por su parte, Fermín Encabo ha insistido en la importancia de aprovechar todos los recursos del territorio y convertirlos en proyectos. "Lo que mueve a la comarca de La Vera es avanzar y atraer visitantes durante todo el año, para lo que cada vez tenemos más capacidad", ha señalado.

Cabe recordar que la comarca cuenta con 67 restaurantes, una decena de salones de convenciones, 222 alojamientos, 19 albergues y campings, que suman alrededor de 3.000 habitaciones disponibles para recibir visitantes atraidos por el turismo de naturaleza y deportivo.

Encabo ha agradecido el apoyo institucional para poder avanzar en este desarrollo. Un apoyo que no solo continuará "sino que irá en aumento", según ha dicho el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha anunciando un incremento presupuestario de cara al próximo ejercicio destinado a los Grupos de Acción Local, pasando de 29.000 euros a 40.000 para cada uno de ellos.

También se contempla aumentar la ayuda financiera a Redes o a las mancomunidades, "porque son todos ellos los que consiguen este desarrollo, y hago un llamamiento a todas las administraciones, a los de arriba, a sumar esfuerzos porque el desarrollo del mundo rural tiene que contar con el mundo rural", ha dicho.

El alcalde anfitrión de Villanueva de la Vera, Daniel Morcuende, se ha sumado al agradecimiento, "porque el apoyo de las instituciones es el que nos permite que esta apuesta tenga vocación de futuro, continuidad y una toda la comarca".

Así, estos primeros tramos de caminos recuperados, son, tal como ha indicado el gerente de Adicover, un ejemplo tangible del potencial de La Vera como destino de turismo activo y sostenible, capaz de atraer visitantes durante todo el año y dinamizar la economía local. "Este proyecto sienta las bases para una red comarcal de senderos de referencia en Extremadura, uniendo deporte, conservación y desarrollo rural bajo una misma visión", ha concluido.