Los conflictos del siglo XX, protagonistas de exposiciones y una mesa redonda este miércoles en Cáceres

Cuadro que refleja los fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz el 14 de agosto de 1936 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una exposición de cómic, otra de arte y una mesa redonda en torno a las víctimas de los conflictos del siglo XX configuran la programación cultural este miércoles en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, como preámbulo a la entrega del II Premio Conchita Viera, que organiza el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, asistirá a la inauguración de las dos exposiciones, a partir de las 18,30 horas, y a la mesa redonda, a las 19,00 horas, en la que se reflexionará sobre la Memoria Histórica y las víctimas de terrorismo y conflictos a lo largo del siglo pasado.

Una de las exposiciones gira en torno al impactante cuadro de Martí Bas titulado 'Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz', cuya reproducción, junto a paneles explicativos, podrá contemplarse hasta el 10 de noviembre.

Se trata de una muestra que rinde homenaje a las víctimas de la represión franquista, reflejadas en los fusilamientos que se llevaron a cabo en la ciudad de Badajoz, y que quedaron plasmados en la obra que ejecutó, en 1937, el pintor Martí Bas. Unos dramáticos episodios, cuyo epicentro se produjo un 14 de agosto de 1936, de los que pronto se cumplirán 90 años.

Martí Bas Balsi fue un ilustrador, humorista gráfico, cartelista, publicista y pintor catalán, con un claro compromiso social que reflejó en su obra "Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz", un trabajo de gran formato que arrastra al espectador a estar incluido en la terrible escena donde se ve a una gran masa de población, hombres, mujeres y niños, en el albero de la plaza, dirigiendo sus miradas hacia el pelotón de fusilamiento.

'HISTORIETAS E HISTORIA'

Por otra parte, la exposición 'Historietas e Historia' está impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero y el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la diputación, y en ella se repasa cómo el cómic ha reflejado la memoria de las víctimas de los conflictos del siglo XX.

Las historietas seleccionadas en esta exposición se organizan temáticamente en ocho paneles: siete dedicados a otras tantas tipologías de víctimas, más uno vinculado a Extremadura, por temática o por sus autores. Los paneles muestran víctimas por razones de sexo, condición sexual, ideas políticas, religiosas, situación económica, o de raza, así como un panel regional dedicado a extremeños y extremeñas que hacen cómics e historietas.

También se incluye un photocoll, con un 'cronocómic' que resume en veinte hitos los principales conflictos del siglo XX en los que se han producido violaciones de los derechos humanos y que han tenido su reflejo en formato de historieta.

Esta muestra se podrá ver los días 22 y 23 de octubre y, posteriormente, teniendo en cuenta que tiene un enfoque eminentemente didáctico, recorrerá, entre octubre y diciembre, quince institutos de Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata.

Para concluir la jornada, a las 19,00 horas, en la Sala Malinche del complejo cultural San Francisco, se llevará a cabo una mesa redonda bajo el título 'Políticas públicas sobre víctimas del terrorismo', en la que participarán el director de Gogora, que es el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco, Alberto Alonso; el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, y el guardia civil y víctima de atentado terrorista José María González.