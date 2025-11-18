La Diputación de Cáceres aprueba sus presupuestos para 2026 por unanimidad con el voto de PSOE y PP

CÁCERES, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha aprobado este martes sus presupuestos para 2026 por unanimidad, con los votos a favor de PSOE y PP, en un pleno extraordinario en el que se ha dado el visto bueno a las cuentas provinciales, que alcanzan los 227,76 millones de euros si se incluye el presupuesto consolidado que incorpora a los organismos autónomos.

Así, por cuarto año consecutivo, los dos grupos políticos con representación en la institución provincial han votado a favor de unas cuentas que tienen un importante carácter social y que atienden las necesidades de los municipios de la provincia, ya que 80 de cada 100 euros se destinan a obras, servicios o infraestructuras de las localidades cacereñas.

Cabe destacar que el presupuesto de la Diputación de Cáceres alcanza los 201,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de 14,3 millones respecto al presente ejercicio y un incremento porcentual del 7,64%. Si se suman los presupuestos del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), el Consorcio MásMedio, que gestionará 24,25 millones (31,21% más), y los presupuestos del Museo Pérez Comendador-Leorux de Hervás y la Institución Ferial de Trujillo, se alcanzan los 227,76 millones.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha resaltado que la institución provincial "da un ejemplo práctico de lo que es la política con mayúsculas en el respeto que cada uno y cada una tenemos en visiones diferentes en el ámbito público".

"Esto es un ejemplo concreto de la capacidad de hablar, de negociar y de consensuar unos presupuestos que no son ni buenos ni malos para el PSOE y para el PP, sino que creemos firmemente que son buenos para toda la ciudadanía de la provincia de Cáceres", ha resaltado Morales.

