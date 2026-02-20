La Diputación de Cáceres convoca ayudas a Educación para la Ciudadanía Global con un importe total de 150.000 euros - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la puesta en marcha de proyectos de Educación para la Ciudadanía en los municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Dotada con 150.000 euros, en el marco de esta subvención podrán financiarse iniciativas de tipo formativo, de promoción, prevención o sensibilización social que promuevan la construcción de una sociedad civil comprometida con los objetivos de la cooperación internacional al desarrollo, debiendo estar orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en los países del sur, así como la preservación de los bienes globales.

A ella podrán concurrir las ongd de la provincia con una sola propuesta de proyecto, que podrá obtener una financiación máxima de hasta 6.500 euros.

Cada uno de los proyectos será valorado de 0 a 10 puntos, de acuerdo a criterios como experiencia en gestión de proyectos similares; el ámbito territorial en el que se ejecuten, premiando aquellos que se lleven a cabo en municipios de menos de 1.000 habitantes y que se alcance a más de 3 localidades; la formulación técnica y coherencia presupuestaria, o su innovación e impacto.

La puntuación mínima necesaria para que un proyecto pueda ser financiado será de 5,5 puntos y las solicitudes podrán presentarse por vía telemática hasta el próximo 20 de marzo, informa la diputación cacereña.