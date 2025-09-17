Diputación de Cáceres y Delegación del Gobierno forman a personal municipal contra la violencia de género

La Diputación de Cáceres y la Delegación del Gobierno organizan un curso para dar a conocer las medidas y usos de los fondos del nuevo Pacto de Estado Contra la Violencia de Género - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Ambas entidades dan a conocer las medidas y usos de los fondos del nuevo Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

CÁCERES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Delegación de Gobierno en Extremadura han organizado este miércoles una jornada técnica dirigida a personal de ayuntamientos y mancomunidades encargado de gestionar las ayudas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) que reciben los municipios.

Con esta acción formativa se busca dar a conocer las novedades del PEVG y el proceso de justificación de las ayudas, renovado a comienzos de 2025, en el que se amplían el número de medidas, que pasan a ser 461, y la dotación económica.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha sido la encargada de abrir estas jornadas, junto al delegado del Gobierno de España en Extremadura, José Luis Quintana, oportunidad en la que ha destacado que "la igualdad es un derecho fundamental y si realmente queremos una sociedad más justa, más equitativa, no se puede conseguir si no hay igualdad de género".

En ese sentido, ha resaltado el trabajo de la diputación provincial, aun con competencias limitadas en esta materia, para lograr una provincia más igualitaria y en la lucha por la erradicación de la violencia de género.

"Estamos intentando no solo aumentar el presupuesto sino que eso se vea reflejado en distintas medidas", ha explicado Gutiérrez, como puede ser la concienciación del alumnado, programas de sensibilización dirigidos a la ciudadanía en el ámbito rural, la colaboración con técnicos y técnicas de igualdad de que trabajan en las Mancomunidades y Ayuntamientos o la cesión de vehículos camuflados a la Guardia Civil para la protección de las víctimas.

Así, ha mostrado el "compromiso" y la "voluntad" de la institución provincial para seguir trabajando junto a las técnicas y técnicos porque "son la pieza clave y fundamental en el ámbito rural para poder avanzar e ir eliminando esta lacra de la violencia machista", ha concluido.

IMPLICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la importancia de la implicación de los ayuntamientos en la erradicación de la violencia de género, resaltando que "como administraciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos y vecinas, y juegan un papel fundamental en la detección temprana, el apoyo y la activación de recursos de protección".

En este sentido, ha subrayado que "la cercanía y la responsabilidad que ello implica deben traducirse en acciones concretas y coordinadas para proteger a las víctimas y prevenir nuevos casos de violencia".

Quintana ha recordado que en lo que va de año, 27 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, dos de ellas en Extremadura, una cifra que refleja la gravedad de esta lacra social y la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas y los recursos destinados a su erradicación.

"No podemos ni debemos normalizar esta tragedia ni resignarnos. ¡Basta ya! Ni una más", ha afirmado Quintana. Asimismo, ha destacado el papel del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025, como un instrumento clave para coordinar esfuerzos, dotar de recursos y establecer directrices comunes.

A este respecto, ha recordado que Extremadura recibirá más de 5,2 millones de euros procedentes del pacto, de los cuales más de 2,1 millones irán destinados a la provincia de Cáceres, recursos que se canalizarán principalmente a través de los ayuntamientos para reforzar servicios sociales, programas de prevención y atención a víctimas, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

La jornada, con un enfoque eminentemente práctico y técnico, ha contado con la participación de ponentes de primer nivel del Ministerio de Igualdad y de la Administración General del Estado, quienes han compartido guías, herramientas y buenas prácticas para apoyar a los ayuntamientos en la implementación de medidas eficaces contra la violencia de género.

José Luis Quintana ha hecho un llamamiento a la colaboración y a la unión de esfuerzos, insistiendo en que "la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia machista están por encima de cualquier interés político o administrativo". Asimismo, ha expresado su confianza en que estas jornadas sirvan para fortalecer redes, aumentar el conocimiento y renovar el compromiso de todas las instituciones y profesionales en la construcción de una Extremadura más segura, más igualitaria y más justa.

También ha agradecido la colaboración constante de la Diputación de Cáceres, que además de coorganizar estas jornadas, actúa como eje de coordinación entre los ayuntamientos pequeños y medianos de la provincia, garantizando una respuesta integral y efectiva en todos los ámbitos.

NOVEDADES DEL RENOVADO PEVG

La consejera técnica de la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres, Patricia García, ha sido una de las ponentes de estas jornadas dirigidas a personal técnico de entidades locales de la provincia de Cáceres.

En su intervención sobre uso de los fondos del Pacto, ha detallado algunas novedades importantes como son el reconocimiento de distintas formas de violencia o el refuerzo de las herramientas de protección a las víctimas. "Se introducen tres formas de violencia no estaban contempladas en el pacto antiguo (de 2017).

La violencia digital, la violencia vicaria y la violencia económica y se introducen medidas para atajar este tipo de violencias. Al ampliar a cuatrocientas sesenta y una medidas, pues interpela a todos los agentes, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, etc, "para que pongan en práctica actuaciones, programas, acciones para la lucha contra la violencia de género", ha explicado.

Algunas de estas acciones, tal y como ha precisado, pueden ser acciones de sensibilización sobre qué es la violencia económica "sobre todo en el entorno rural porque no están tan familiarizadas ni identifican tan bien lo que es esta violencia" o sobre violencia digital, especialmente dirigido a a mujeres jóvenes para que aprendan a detectar cómo se produce y las formas de acoso en redes.

Además, desde la Subdelegación de Gobierno, Ana Becerra, de la Unidad de Violencia contra la Mujer, ha informado sobre los distintos recursos de la Administración General del Estado en materia de Violencia de Género y se ha entregado a las personas asistentes una Guía de Buenas Prácticas sobre el Uso de los Fondos del Pacto.