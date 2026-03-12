La Diputación de Cáceres destaca la importancia de la convivencia generacional en la lucha contra la despoblación

Inauguración de la jornada 'Los municipios extremeños ante el reto demográfico, la cohesión social y la integración. Las Zonas de Contacto Intergeneracional', que se ha celebrado en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, junto a las universidades de Extremadura y de Granada y el grupo de acción local de la comarca de La Vera (Adicover), han celebrado este jueves en la capital cacereña una jornada con el objetivo de extender por los distintos municipios las zonas intergeneracionales, implicando al sistema educativo.

"El reto demográfico no habla solo de cifras, el reto demográfico habla de personas y de generaciones no aisladas", ha señalado el presidente de Adicover, Fermín Encabo, que ha resumido de alguna manera la filosofía de los espacios intergeneracionales, en los que se viene trabajando en la provincia de Cáceres, como instrumentos clave para la lucha contra la despoblación.

Así ha comenzado la jornada 'Los municipios extremeños ante el reto demográfico, la cohesión social y la integración. Las Zonas de Contacto Intergeneracional', que se ha celebrado en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, con la asistencia de técnicos, personal municipal, agentes de desarrollo local, dinamizadores culturales y turísticos, profesionales de urbanismo y docentes, entre otras personas.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha agradecido el trabajo que vienen realizando para abordar "una nueva estrategia para el reto demográfico, una mirada distinta, donde los pueblos son espacios perfectos para la convivencia natural de generaciones y para aprovechar los beneficios que unas y otras generaciones se aportan mutuamente".

En esta jornada se ha abordado el fomento de zonas y espacios de contacto intergeneracional, espacios físicos, pero también sociales y educativos. De esta manera, ha indicado Gutiérrez, "tenemos que repensar nuestros pueblos desde el urbanismo, desde la cultura, desde la educación y desde la acción social".

"Tenemos que pensar en plazas, en parques, en centros culturales, espacios públicos y programas que faciliten ese encuentro, algo que mueve todas y cada una de las iniciativas y los proyectos de la diputación", ha añadido Gutiérrez, que ha señalado la importancia de mejorar el sistema de atención a los mayores que quieren quedarse a vivir en sus pueblos hasta el final de sus días.

Para facilitar esta atención se están creando programas intergeneracionales en los propios centros educativos "en los que comparten incluso algún día de la semana, algunas horas, en ese tipo de actividades en las que se retroalimentan". "A los mayores les da vida y los pequeños, en este caso, adquieren conocimiento de los que han construido también nuestro pasado y son parte del presente de las zonas rurales", ha apuntado Gutiérrez.

A partir de esta jornada se conformarán grupos de trabajo y objetivos a cumplir para identificar necesidades, prioridades y oportunidades en cada localidad, con el fin de diseñar posteriormente modelos de intervención ajustados a la realidad municipal, con acciones concretas que fomenten la convivencia entre generaciones y contribuyan a fortalecer el tejido social local.