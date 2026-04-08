La Diputación de Cáceres impulsa un programa formativo para mejorar la atención en los centros residenciales municipales

Reunión en Pozuelo de Zarzón para dar a conocer un programa formativo para mejorar la atención en los centros residenciales municipales impulsado por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

POZUELO DE ZARZÓN (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha el programa de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP) que incluye un plan formativo para mejorar la atención en los centros residenciales de titularidad municipal. La iniciativa se ha dado a conocer a cargos electos de las entidades locales que ostentan la titularidad de centros de día y residencias de mayores, así como a los responsables de las mismas.

A través de esta acción formativa, la institución provincial busca potenciar la calidad de los servicios públicos en los pueblos y brindar a los profesionales herramientas para su desarrollo así como dignificar a las personas usuarias de estos servicios.

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, ha participado en la jornada de presentación que ha tenido lugar este miércoles en el Centro Cultural El Pósito de Pozuelo de Zarzón. La diputada ha destacado que este programa "avanza hacia un modelo en el que las personas mayores sean protagonistas de sus cuidados, respetando su autonomía y su proyecto de vida".

En esta acción se han dado a conocer los contenidos, la metodología y el alcance de una formación específica orientada a empleados y empleadas de estos centros que se pondrá en marcha próximamente. Todo ello con el objetivo último de mejorar la calidad de la atención que reciben las personas mayores usuarias.

Durante el encuentro se han planteado las claves del programa formativo, que introduce un modelo innovador en la atención socio sanitaria alineado con las tendencias europeas más avanzadas. Este enfoque apuesta por transformar el sistema tradicional de cuidados, adaptándolo a las experiencias y preferencias individuales de cada persona, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores situando a la persona en el centro de la atención y reconociendo su dignidad.

El programa refuerza la labor de las y los profesionales mediante la incorporación de nuevas herramientas y metodologías. Combina diferentes recursos para facilitar el aprendizaje y su aplicación directa en el entorno laboral, con lecciones interactivas, contenidos audiovisuales por módulos y material visual de apoyo.

Esta formación se enmarca dentro del Plan Agrupado de Formación Continua de la institución provincial que fortalece la capacitación de los profesionales y, de manera concreta, promueve la mejora de calidad de los servicios públicos en el medio rural.