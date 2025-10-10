La Diputación de Cáceres lanza un innovador programa de formación online para los cargos electos de la provincia

Archivo - Fachada de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

La institución ofrece unas "píldoras formativas" para reforzar la transparencia y el buen gobierno local

CÁCERES, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa trabajando para equipar a los líderes municipales de la provincia con herramientas necesarias para facilitar y mejorar la gestión. En este marco, la institución provincial, a través de su Escuela de Cargos Electos, ha sacado un nuevo programa de formación online dirigido a alcaldes y concejales de los 222 municipios de la provincia.

Se trata de un programa en formato de "píldoras formativas", módulos breves para adaptarse a agendas ocupadas, con el uso de recursos multimedias, que incluyen lecciones interactivas, infografías visuales y vídeos con testimonios y conclusiones de expertos juristas y técnicos de la administración, creando una experiencia dinámica y efectiva.

Además, su flexibilidad y accesibilidad son totales, ya que el acceso es online, gratuito y está disponible desde cualquier dispositivo, eliminando las barreras geográficas y horarias.

El programa ha sido diseñado para abordar los desafíos reales de la gestión municipal, de tal forma que tanto su contenido temático como su formato metodológico buscan ofrecer soluciones prácticas y directamente aplicables que respondan a las necesidades de los cargos electos.

Las cinco áreas temáticas que componen el programa cubren aspectos cruciales de la administración local como la organización política y administrativa, donde ofrece las claves para un funcionamiento interno legal y eficiente, abordando temas esenciales como el régimen de sesiones del Pleno, el estatuto de los cargos electos o la correcta elaboración de Ordenanzas Municipales.

En presupuestos y hacienda, proporciona herramientas indispensables para una gestión económica rigurosa y transparente, cubriendo todas las fases del ciclo presupuestario, desde su elaboración hasta su liquidación, y el cumplimiento de las reglas fiscales.

También aborda temas como el urbanismo donde aporta conocimientos fundamentales para el desarrollo ordenado y sostenible del municipio, incluyendo el planeamiento territorial, el control de la actividad edificatoria y la protección de la legalidad urbanística.

En cuanto a la responsabilidad de los cargos electos, los mensajes se centran en la formación sobre el marco legal de responsabilidades, incluyendo el análisis de figuras penales como la prevaricación, el cohecho o la malversación de caudales públicos, para un ejercicio del cargo con plenas garantías.

y en Memoria Histórica y Democrática, este programa formativo roporciona herramientas para la correcta aplicación de la normativa, la promoción de la participación ciudadana y la cooperación institucional en esta materia, fomentando los valores democráticos desde el ámbito local.

Cabe recordar que la Escuela de Cargos Electos es la entidad de la Diputación de Cáceres dedicada a profesionalizar la gestión pública local. Su misión es dotar a los cargos electos de la provincia de las competencias y herramientas de vanguardia necesarias para un liderazgo eficaz y transparente.

A través de programas como este, este organismo "reafirma su compromiso con la excelencia en la administración pública y el fortalecimiento de la democracia local", informa la diputación cacereña en nota de prensa.