La Diputación de Cáceres lleva los sabores de la provincia a la III Feria Espiga de Badajoz

Stand de la Diputación de Cáceres en la III Feria Espiga de Badajoz - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres participa en una nueva edición de la Feria Agroalimentaria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura con el objetivo de poner en valor los productos extremeños. Desde este viernes hasta el próximo 20 de octubre, esta feria ofrecerá desde Ifeba en Badajoz un importante espacio de promoción del producto extremeño de calidad, tanto para el público general como para profesionales del sector.

La institución provincial acude como entidad colaboradora del evento y cuenta con un stand propio desde el que se está promocionando el turismo en la provincia centrado en las experiencias gastronómicas.

En esta edición, se está ofreciendo una amplia muestra de productos alimenticios de la provincia a través de un bodegón en el que se pondrán especialmente en valor aquellos procedentes del territorio integrado en el producto turístico 'Sabores y Paisajes Tierras de Cáceres y Trujillo' como son los higos y el arroz.

Igualmente se mostrará una selección de aceites de empresas pertenecientes al proyecto europeo 'Oleoturismo España', según informa la diputación cacereña.

Junto a estas propuestas, desde el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la Diputación de Cáceres se están promocionando recursos turísticos patrimoniales, culturales y naturales que complementan la experiencia gastronómica de turistas y visitantes.

De este modo, quienes se acerquen al stand de Diputación de Cáceres podrán encontrar distintos materiales promocionales como guías generales de la provincia y guías temáticas centradas en la gastronomía o el oleoturismo, además de bolsas de turismo.

La III Feria ESPIGA cuenta con dos embajadores de lujo como son los chefs Toño Pérez y Dani García, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.