La Diputación de Cáceres pone en marcha un curso de IA aplicada a la gestión y creación cultural

Cartel del taller de IA que impartirá la Diputación de Cáceres para gestores artísticos - JC

CÁCERES 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y EX3 Producciones ponen en marcha el curso de iniciación a la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la gestión y creación cultural, una formación presencial y gratuita orientada a profesionales del sector en Extremadura.

Este programa nace con el objetivo de acercar la IA generativa a gestores/as culturales, compañías y espacios escénicos mediante casos reales y herramientas operativas (GPTs, prompts, imagen/vídeo/música), que pueden implementarse en programaciones, comunicación y producción.

La formación pone el foco en la utilidad pública de esta herramienta que puede ayudar a mejorar la eficiencia de oficinas de cultura y compañías, reforzar la comunicación local y abrir nuevas posibilidades creativas sin tecnicismos y con criterios de ética y buenas prácticas.

La edición de este curso en Cáceres se celebrará los días 29 de octubre, y 5, 12 y 19 de noviembre, en horario de 11,00 a 14,00 horas, en el edificio Julián Murillo (Ronda de San Francisco, 9). La inscripción es gratuita pero hay plazas limitadas a veinte personas.

El instructor del curso es el actor y gestor cultural JC Corraes, que ha indicado que "en cultura necesitamos herramientas que nos ahorren tiempo y dinero y nos den ideas". "Este curso está pensado para que, en unas horas, cualquier equipo municipal o compañía salga con plantillas, prompts y ejemplos que ya funcionan en nuestra realidad extremeña", ha explicado.

CONTENIDOS DEL CURSO

Entre los contenidos del grupos se abordarán GPTs y asistentes para conocer sus usos inmediatos en programación, memoria de proyectos y comunicación. También se trabajará en Prompts aplicados para notas de prensa, cartelería, redes municipales, proyectos y subvenciones, y se abodarán herramientas de imagen y vídeo con IA que pueden servir para campañas locales y materiales de escenario.

Asimismo, el curso también versará sobre el tratamiento ético de estas herramientas y los riesgos que puede conllevar, por lo que se tratarán los derechos, sesgos, privacidad y uso responsable en la administración.