Diputación de Cáceres reafirma su "firme compromiso" con las personas con discapacidad con el incremento del presupuesto

CÁCERES, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha reafirmado su "compromiso firme" con las personas con discapacidad y con las asociaciones del tercer sector, para lo cual ha incrementado en un millón de euros el presupuesto destinado a esta materia, hasta alcanzar los 3,5 millones en 2026.

Un apoyo que "no se basa solo en acciones puntuales, sino en un modelo estructural que prioriza los derechos humanos, la accesibilidad universal y el desarrollo de entornos rurales más inclusivos", según ha reafirmado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que reitera este apoyo con motivo de la conmemoración, este 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Se trata de día "para luchar y avanzar por los derechos y el bienestar de estas personas", según señala la Diputación de Cáceres en una nota de prensa, en la que reafirmado el "respaldo presupuestario" contemplado ya en los presupuestos del próximo año 2026, que alcanzan 3.500.000 euros, un millón más que el presente ejercicio, para empleo inclusivo, accesibilidad universal, apoyo al tercer sector o fomento del ocio inclusivo.

En concreto, el empleo inclusivo contará con más de 2 millones de euros y 300 contrataciones anuales, para el que la Diputación de Cáceres mantiene "una de las líneas más potentes de apoyo al empleo inclusivo en el ámbito rural", a través del Plan Integral de Empleo, con el que cada año se destinan más de 2 millones de euros para la contratación de más de 300 personas con discapacidad en todos los municipios de la provincia.

"Un esfuerzo que la diputación considera esencial, pues el empleo constituye una herramienta de dignidad, autonomía y ciudadanía plena", señala.

En materia de accesibilidad universal, la Diputación de Cáceres impulsa programas dirigidos a eliminar barreras físicas, cognitivas y sensoriales, con el objetivo de crear pueblos más accesibles, más justos y más habitables para todas las personas, y en 2026, este compromiso se refuerza con un incremento presupuestario de 1.000.000 de euros, destinado especialmente a proyectos de accesibilidad universal.

También reafirma su apoyo al tercer sector y fomento del ocio inclusivo, a través de convocatorias de ayudas que superan los 500.000 euros para asociaciones de discapacidad, junto a la promoción de actividades deportivas, culturales y de ocio inclusivo en toda la provincia.

Finalmente, el presupuesto global que la Diputación de Cáceres destinará a políticas de discapacidad, a lo largo del próximo año, 3.500.000 euros, incluyendo nuevas líneas para transporte adaptado, accesibilidad en infraestructuras municipales y cooperación entre ayuntamientos, concluye la institución.