Empresarios de España y Portugal se reunirán en mayo en Cáceres para avanzar en proyectos comunes

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, y el presidente de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), Miguel Martins - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI) están trabajando en la organización de un encuentro de empresarios de ambos lados de La Raya, que se celebrará el próximo mes de mayo en la capital cacereña, y en la que está prevista la representación del Gobierno portugués.

Este es uno de los asuntos que han abordado este miércoles el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, y el presidente de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), Miguel Martins, que han mantenido una reunión en el palacio provincial.

En el encuentro se ha tratado también la celebración del Congreso Mundial de Turismo de Interior, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Guarda (Portugal), como continuación de la primera edición que tuvo lugar, el pasado año, en Cáceres.

Cabe recordar que el primer Congreso Mundial de Turismo de Interior se celebró del 26 al 28 de noviembre del año pasado en el complejo cultural San Francisco con la participación de unos 400 asistentes de 15 países, incluyendo expertos en turismo, operadores turísticos y académicos.

Se llevaron a cabo mesas redondas, talleres y presentaciones académicas, con la participación de 42 universidades internacionales. El evento incluyó un viaje de familiarización por destinos icónicos como Cáceres, Trujillo, Malpartida y Monsanto, bajo el nombre de 'Guerra de Tronos', un nuevo producto turístico binacional, que pretende potenciar la llegada de visitantes a escenarios del rodaje de la mítica serie televisiva.