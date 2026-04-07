La exposición 'Del arca de las tres llaves a la nube' llega a El Torno con documentos históricos del municipio - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Diputación de Cáceres denominado 'Del arca de las tres llaves a la nube' ha llegado a la localidad de El Torno con una exposición de relevantes documentos para la historia del municipio. Se podrán ver documentos originales del siglo XVII al XX que muestran la importancia de los fondos que se conservan en los archivos municipales y que se han identificado y clasificado a través de la organización de archivos en la que trabaja la diputación cacereña.

Así, en la Casa de la Cultura de la localidad jerteña, hasta el 30 de abril, se pueden conocer, por ejemplo, una provisión del Consejo de Guerra, de 1683; un mapa topográfico del catastro, de 1896; o dos deslindes del término entre Cabezabellosa y El Torno, de 1821 y 1842.

También se exponen libros de actas de sesiones del Pleno de 1914-1917, en los que se aprueba el gasto de reparación y ensanche del cementerio, la adquisición de un reloj torre o la instalación de una línea telefónica que enlace con la de Plasencia-Cabezuela.

En la muestra se pueden apreciar el proyecto de construcción de dos escuelas en El torno, con la publicidad de modelos de presupuestos de material y mobiliario escolar preciso para una escuela unitaria y de párvulos, de los años 1960-1962.

Asimismo, se exponen expedientes de reclutamiento y reemplazo, así como un acta del sorteo de mozos, de 1915, o actas de sesiones plenarias de 1922-1924, en las que se aprueba la solicitud de la Sociedad Hidroeléctrica Española, concesionaria del alumbrado público, para fijar los soportes y demás aparatos necesarios para la instalación del alumbrado, entre otros documentos.