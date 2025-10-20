Una exposición de cómic recorre quince institutos de Cáceres para mostrar la memoria de conflictos del siglo XX

Cartel de la exposición Historietas e Historia, que recorrerá varios institutos de la provincia de Cáceres - ARMH

CÁCERES 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' y la Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, organizan la exposición 'Historietas e historia', cuyo objetivo es mostrar cómo el cómic ha reflejado la memoria de las víctimas de los conflictos del siglo XX.

Con un enfoque didáctico, recorrerá entre octubre y diciembre de 2025 quince institutos de Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata. Previamente, los días 22 y 23 de octubre, se podrá visitar en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, donde será inaugurada en el marco de las actividades programadas por la institución provincial en torno a la entrega del Premio Conchita Viera 2025.

Las historietas seleccionadas en esta exposición se organizan temáticamente en ocho paneles: siete dedicados a otras tantas tipologías de víctimas, más uno vinculado a Extremadura, por temática o por sus autores.

Los paneles temáticos se titulan 'Mujeres', donde se refleja la violencia contra las mujeres en las guerras; 'Homosexuales', que trata la represión de la identidad sexual en las dictaduras; 'Esclavos', en el que se aborda el trabajo esclavo en los conflictos del siglo XX; y 'Políticos', que aborda las ideas políticas como excusa para la agresión.

Otro de los paneles se denomina 'Creyentes', que recoge la persecución de las creencias religiosas; 'Niños y niñas', que hablar de las víctimas más pequeñas de la barbarie; y 'De otra piel', que recuerda el acoso que sufren las personas por motivos étnicos o de raza.

El panel dedicado a la región se llama 'Historietistas e historia de Extremadura', y en él se da a conocer a extremeños que hacen cómics e historietas que son memoria de la región.

La exposición también incluye un photocoll, con un 'cronocómic' que resume en veinte hitos los principales conflictos del siglo XX en los que se han producido violaciones de los derechos humanos y que han tenido su reflejo en formato de historieta.

LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

Cabe recordar que este año 2025 se conmemora el vigésimo aniversario de la aprobación por la ONU de la resolución que establece los 'Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones'.

La historieta (o cómic) ha demostrado ser un exitoso formato de divulgación cultural entre jóvenes. Su combinación de imagen y texto permite generar una gran empatía y conexión emocional con quien lo lee.

"Por eso, es una herramienta didáctica eficaz para aproximarse, profundizar, reflexionar y divulgar sobre temas de gran impacto y calado social, como es el de la memoria de las víctimas de los conflictos del siglo XX", asegura la organización en nota de prensa, en la que recuerda que las víctimas de los conflictos del siglo XX y la preservación de su "derecho humano a la memoria" son las protagonistas de esta exposición.

Este año 2005 la ONU acordó definir como "víctima" de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales.