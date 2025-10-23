Una foto del Mirador de Segura de Toro gana el concurso 'Un paraíso ilimitado' de la Diputación de Cáceres y Apamex

Una foto del Mirador de Segura de Toro gana el concurso 'Un paraíso ilimitado' de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La foto titulada 'Mirador de Segura de Toro de la jaraiceña María Esther Labrador, ha resultado ganadora de la segunda edición del concurso fotográfico 'Un paraíso ilimitado', que convoca la Diputación de Cáceres junto a la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex).

El objetivo de estos premios es que sirvan como una herramienta pedagógica y de concienciación para el fomento de la visibilidad de las buenas prácticas en accesibilidad universal en espacios naturales y patrimonio monumental.

Así, plataformas únicas en calles del entorno rural o iniciativas que permiten que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de rutas son algunos de los ejemplos de escenas que recogen las fotografías participantes en la segunda edición de este concurso.

Este jueves ha tenido lugar la selección de las 5 fotografías ganadoras en la que ha participado la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, junto al presidente de Apamex, Jesús Gumiel. La diputada ha calificado a esta iniciativa como "exitosa" pues en esta segunda edición se ha llegado a un total de 75 trabajos desde distintos puntos de España.

La obra ganadora que, debía recoger un espacio de la provincia de Cáceres, ha recaído en la fotografía del Mirador de Segura de Toro, de María Esther Labrador Justo, de Jaraíz de la Vera (Cáceres).

Como ha explicado el presidente de Apamex se trata de "una intervención modélica en un paraje singular pudiendo acceder al mirador y disfrutar del espectáculo que ofrece la naturaleza, incluso con movilidad reducida, una intervención muy importante que conjuga patrimonio natural y accesibilidad porque está perfectamente integrado y permite que se pueda visitar en óptimas condiciones".

Cabe recordar este primer el primer premio tiene una dotación de 1.500 euros en material fotográfico. El resto de premios, con instantáneas que podían haber sido tomadas en otros territorios o comunidades, son un segundo, tercer y cuarto premio dotados con 500 euros cada uno y el quinto, con 480 euros.

El segundo premio ha recaído en la foto 'Montaña para todos', de David Piqueras Aparicio, de Puerto de Sagunto (Valencia); el tercer premio ha sido para 'Disfrutando de la playa' de Julio Antonio Leal Juncos, de Valencia; el cuarto premio fue a parar a 'Albufera Accesible', de Francisco José Lopez Morantes, de Jaén; y el quinto premio se ha concedido al 'Salto del gitano', de Carlos Martín Roncero, de Trujillo (Cáceres).

Cabe recordar que con este concurso fotográfico, la Diputación de Cáceres pretende poner en valor las actuaciones de accesibilidad universal en los entornos naturales y en el patrimonio histórico monumental de la provincia de Cáceres, a la vez que visibiliza buenas prácticas de actuaciones llevadas a cabo en otros lugares.