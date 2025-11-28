La granadina Belén Mazuecos gana el Premio Artes Plásticas 'El Brocence' de la Diputación de Cáceres

Una de las obras que se pueden ver en la sala de arte El Brocense de Cáceres tras el fallo del Premio de Artes Plásticas de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La granadina Belén Mazuecos ha ganado el XXVIII Premio Artes Plásticas 'El Brocense' de la Diputación de Cáceres con su pintura titulada 'Área de registro y catalogación de obras de arte', dotado con 10.000 euros. La obra ha sido seleccionada entre más de un millar de 737 artistas que han concurrido a este certamen.

La fotografía de Juliana González, la pieza textil de Pablo del Pozo y los óleos de Kepa Garraza y María Cobas, son las otras obras premiadas en esta edición que, junto a otras seleccionadas componen una exposición de 45 obras que pueden verse en la sala de arte El Brocense de Cáceres hasta el 3 de enero.

La ganadora es "una obra perfectamente representativa del espíritu que se ha recogido en esta edición, y que muestra la deriva que lleva el arte contemporáneo en estos momentos", ha dicho el presidente del jurado, el fotógrafo e historiador del Arte Chema Madoz, que ha estado acompañado de Catalina Pulido Corrales, directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz, y Agustín Nieto, gestor cultural, propietario del Espacio Belleartes de Cáceres y promotor de la Feria Arte y Aparte.

Madoz ha reconocido que "todo fallo de un jurado lleva implícita la posibilidad de dejar de lado, en ocasiones, obras que también merecerían estar entre los premiados", no obstante, ha añadido, se ha hecho una valoración y una selección, tanto de las cinco obras premiadas como de las 45 seleccionadas para la exposición, que se ha inaugurado este jueves con motivo del fallo, "que representan el lenguaje visual contemporáneo", obras de muy distintas disciplinas y técnicas.

El segundo premio, dotado con 6.000 euros, ha sido para la colombiana Juliana González y su fotografía 'La visitante'. El tercero, 4.000 euros, ha recaído en el pacense Pablo del Pozo, por su obra, una pieza textil, titulada 'Massa rubra pendens'. Los cuartos premios, dotados cada uno de ellos con 2.500 euros, han sido para Kepa Garraza, y su óleo sobre llienzo 'Model for statue 2 (silver)', y para María Cobas, y su óleo y aerógrafo sobre lienzo 'Kasia&u'.

Estas obras han sido seleccionadas de entre un total de 1.192 obras presentadas, de 737 artistas de España y de distintos puntos del mundo, especialmente de países de América Latina. Distintas disciplinas como pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, instalación, vídeo o arte textil.

En la apertura de la exposición, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha dicho asumir el reto planteado por Catalina Pulido de intentar "juntar todas las obras" de los fondos de la institución proincial y "mostrarlas". "Además, tenemos una oportunidad única porque contaremos con un nuevo edificio en el casco histórico", en referencia a la reciente adquisición, por parte de la institución provincial, del Palacio de Mayoralgo, ubicado en la Plaza de Santa María de Cáceres.

LAS OBRAS Y LOS ARTISTAS

El Primer premio ha recaído sobre Belén Mazuecos por su obra 'Área de registro y catalogación de obras de arte, acrilico sobre papel', la cual forma parte de un proyecto más amplio de la artista, titulado "Apuntes para una etnografía del mundo del arte" donde plantea una metáfora de lo que acontece en el ámbito artístico.

Belén Mazuecos (Granada, 1978) es Doctora en Bellas Artes con Mención Europea por la Universidad de Granada (2008) y Licenciada en Bellas Artes por la UGR y la Accademia di Belle Arti di Brera de Milán (2001) y en Antropología Social y Cultural por la UGR (2011), ha completado su formación artística en varios centros internacionales de Costa Rica e Italia.

El Segundo premio, que se ha llevado Juliana González por 'La visitante' es una fotografía que representa un acto de resistencia contra la fugacidad de la vida y una reflexión sobre la finitud y la huella que dejamos en el espacio.

Nacida en Colombia. Juliana González (1974) es una artista plástica contemporánea cuya práctica se centra en la fotografía y el videoarte. Combina sus proyectos artísticos con la producción musical. Ha cursado estudios en Producción de Radio y TV (Universidad de Norte, Colombia), así como Fotografía Profesional Avanzada y Máster de Fotografía de Autor en el Centro Internacional de Fotografía y Cine (EFTI).

Recientemente ha sido finalista de la XVIII Edición del Premio de Fotografía de la Fundación Enaire, PHotoEspaña 2025, participando en la muestra colectiva en Naves del Gamazo, Santander.

El Tercer premio ha sido para Pablo del Pozo por la obra 'Massa rubra pendens', una pieza textil que parte de la observación del ciclo celular para explorar la expansión de la materia viva y su vínculo con el cuerpo y el deseo. Pablo del Pozo (Badajoz, 1994) cursó el Grado de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona entre 2013 y 2017, ciudad en la que vive y trabaja actualmente. Ha participado en varias ferias de arte y multitud de exposiciones por toda Europa y ha recibido varios premios y becas.

Los cuartos Premios han sido para Kepa Garraza, formado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, el Bradford Art College de Inglaterra y la Universidad de Barcelona, Kepa Garraza (Berango, Vizcaya, 1979) inicia su trayectoria expositiva en 2004 y ha mostrado sus obras por numerosos países de Europa y América.

María Cobasnació en A Coruña en 1982. Estudia arquitectura entre su ciudad natal y Dinamarca. Vive en Dinamarca, USA e Italia. Participa en exposiciones individuales y colectivas y utiliza la hibridación corporal mujer-animal de una forma simbólica.

LA EXPOSICIÓN

Los artistas seleccionados cuyas obras pueden verse en la exposición han sido: Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Juliana González Montoya, Rebeca Lar, Pablo del Pozo, Belén Mazuecos, Ana Esteve Llorens, Isabel Flores, Adrián Jorques, Lola Bonet i Palop, Manuel Lareo, Lola Zoido, Verónica Vicente, Pedro Peña Gil, Virginia Calvo, Kepa Garraza, Juliana González y Melchor Balseda.

Completan la lista Angel Ros , Ruth Lodeiro, Ricardo Guixa, Ana Hernández del Amo, Miguel Villarino, Sara Biassu, Maria Cobas, Olalla Gomez, Rebeca Lar, Rocío Kunst, Rafael Triana, Marcello Magnato, Paula Arnandis, Marina Marque, Helena García-Pinar, Alejandro Javaloyas, Eduardo Nave, Javier Peña, Juan Pérez, Lorenzo López Lumeras, Isabel León, Miguel Mendoza, Maria Bravo, Joaquín Pastor, Juan Gila, Álvaro Perote, Marta Ballvé y Gemma Alpuente.

La exposición podrá visitarse en la sala de arte El Brocense de la calle San Antón de Cáceres hasta el 3 de enero de martes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, informa la diputación cacereña.