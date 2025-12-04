Las luces del Belén Monumental de la Diputación de Cáceres ya iluminan el portal y más de 300 figuras

Inauguración del Belén Monumental de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 metros cuadrados se han iluminado este jueves, dando vida, un año más, al Belén Monumental que la Diputación de Cáceres instala en el claustro del Palacio de Carvajal, en la capital cacereña.

El Belén podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026, de lunes a viernes de 09,00 a 20,30 horas; los sábados de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 19,30 horas; y los domingos y festivos (6, 8, 24 y 31 de diciembre de 225 y 6 de enero de 2026), de 10,00 a 13,30 horas. Mientras, el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrado.

Los que han provocado este "milagro", en esta ocasión han sido niños y niñas de los CEIP 'Nuestra Señora de la Candelaria' de Fresnedoso de Ibor; 'San Bartolomé' de Bohonal de Ibor; 'Eugenio Jiménez Igual' de El Gordo; y 'María de los Ángeles Ballesteros' de Vegaviana, que han accionado el dispositivo y han hecho que más de 300 figuras cobren vida, que el agua del río circule, que los huertos den frutos, que anochezca y amanezca.

Junto a ellos, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de miembros de la Corporación Provincial, ha querido felicitar estas fiestas, pidiendo a los niños y a las niñas que, en un mundo donde hay "muchas injusticias, guerras y conflictos", entre todos, sobre todo los más pequeños y pequeñas, hay que intentar hacer "un mundo mejor que el de ahora". "Porque en ocasiones los mayores no lo hemos hecho demasiado bien, así que tenéis que enseñarnos y hacer que el mundo sea más justo y que todos podamos vivir en armonía", ha añadido.

Ha habido villancicos también, villancicos cantados a capela por los más pequeños, y villancicos acompañados por un instrumento tan tradicional como una botella de anís, manejada y cantado por Eulogio Gutiérrez, precisamente, una de las personas que trabajan en la promoción de la Fiesta de Interés Turístico Nacional Los Escobazos de Jarandilla de la Vera, que se celebra este domingo día 7 de diciembre, informa en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

EL BELÉN

Tal como ha ido detallando uno de los responsables del montaje y creación del Belén, José Manuel Facundo, este año se ha vuelto a construir sobre una estructura de 60 metros cuadrados, con 3 metros cuadrados de arena, más sacos de arena blanca y sacos de tierra vegetal, además del corcho habitual, material que en su totalidad vuelve a reutilizarse una vez se desmonte el Belén, ha indicado Facundo.

Se cuentan en torno a 170 figuras humanas, este año con cuatro nuevas (una portadora de tinajas, una cantera, una barrendera y un pastor); y alrededor de 140 animales, gallinas, cerdos, ovejas, vacas, perros, gatos, cabras, etcétera.

Espacios muy diversos salpican el Belén, como el desierto, un oasis, calles y plazas empedradas de dos poblados distintos, un río con una cascada, puentes, huertos, en los que se puede ver crecer la cosecha. Rincones llenos de vida con los distintos oficios (herreros, carpinteros, hilanderas, pastores, panaderos, mujeres haciendo la colada), y el día a día de los habitantes.

En esta ocasión, los visitantes, además podrán contemplar un homenaje al propio lugar donde se ubica el Belén, que es el Palacio de Carvajal, y lo verán con la reproducción de la torre redonda, "la de la higuera", como se la conoce popularmente, en la ladera de la montaña.

Por último, con el encendido se ha podido comprobar que es un belén dinámico, en el que se vive el anochecer, la noche, el amanecer, el día, el atardecer, la niebla, y todo esto gracias a la iluminación con luces LED, "algo muy importante porque permite mayor eficiencia y ahorro energético", concluye José Manuel Facundo.

El presidente ha agradecido de manera especial el trabajo y la ilusión de las personas que han hecho posible volver a contar con "uno de los belenes de referencia en la provincia".

Estos trabajadores han sido Juan Jacinto Pérez, José Manuel Facundo y Julián Vaquero, como responsables, y los colaboradores Jacinto Borrella, Victoriano Silva, Javier Ríos, Juan Luis Gómez, José María Durán, José Antonio Castellano y Howard Antonio Palacios.