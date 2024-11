Unos mil atletas del XL Trofeo de Campo a Través guardan en Cáceres un minuto de silencio por las víctimas de la DANA

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, le entrega el cartel al ex atleta José Ignacio Fernández, homenajeado en esta edición del trofeo

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, le entrega el cartel al ex atleta José Ignacio Fernández, homenajeado en esta edición del trofeo - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

CÁCERES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de atletas han guardado este domingo un minuto de silencio por las víctimas de la DANA, en el marco del XL Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través, el cual se ha celebrado en el circuito El Cuartillo de la capital cacereña.

En este veterano trofeo, los ganadores absolutos han sido Alexandre Carrilho, del At. Valencia de Alcántara, y la atleta Cristina Jordán, de Arroyomolinos, según ha informado este domingo la institución provincial cacereña en nota de prensa.

A Carrilho, en la Absoluta masculina le han seguido Daniel Pajuelo, de Don Benito, y Jesús García, de C. Tarancón; mientras que a Jordán, en la Absoluta femenina, lo han hecho Pilar García, de C. Tarancón, y Mª Carmen Llorena, de C. Tarancón.

Cabe resaltar la dureza de la prueba, teniendo en cuenta que la misma se ha disputado en un terreno "blando" en algunos tramos e, incluso, con barro en "algunos puntos" por cuenta de las últimas lluvias.

En cuanto a los equipos, el ganador de la categoría Absoluta masculino ha sido el At. Don Benito. Sin embargo, en femenino no se ha alcanzado el número suficiente para hacer equipo, como ha ocurrido en los Sub 20, tanto masculino como femenino.

Por su parte, el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha felicitado a los ganadores, así como a los participantes en esta prueba que forma parte de la campaña de promoción a nivel provincia y regional con la que, ha señalado, pretenden "acercar el atletismo al mayor número de deportistas y poblaciones posibles".

Además, el diputado ha hecho entrega del cartel al homenajeado de esta edición: José Ignacio Fernández Gómez, ex atleta que, además, fue coordinador de actividades deportivas de la Diputación de Cáceres durante casi 40 años, promoviendo y consolidando en aquellas décadas acciones deportivas, al tiempo que brindaba oportunidades a "muchos deportistas" del entorno rural.