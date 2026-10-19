Morales elogia el trabajo de los empleados de la Diputación de Cáceres en el día de su patrón San Pedro de Alcántara

Foto de famila del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con los trabajadores jubilados este año - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha celebrado este lunes, 19 de octubre, los actos centrales de su patrón, San Pedro de Alcántara, que han contado con un homenaje a los 48 trabajadores jubilados en el último año, a los que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, les ha dedicado unas palabras elogiando su labor y la importancia que su trabajo tiene en los municipios de la provincia.

"Sin vosotros y vosotras, sin esta casa, un alcalde o alcaldesa tendría que ser a la vez arquitecta, abogada, ingeniera, interventora...", ha dicho el presidente que ha defendido la entrega al servicio público de los empleados de la institución provincial, "porque tenemos claro que lo rural no es una carga que se subvenciona, lo rural es un territorio con derechos".

Acompañados de familiares y compañeros, estas 48 personas --33 hombres y 15 mujeres-- han recogido de manos de miembros de la Corporación el tradicional reloj con el que se agradecen "los años de trabajo y de servicio público", como ha reconocido Morales en su discurso.

Morales ha destacado en su intervención a las tres personas con más antigüedad en la institución que son Carmen Herraiz Cruz, jefa de Negociado; Valentina Nieves Sánchez, auxiliar administrativo, y María Sequeros Cortés Requejo, también auxiliar administrativo, que llevan 45 años trabajando para la diputación cacereña.

"Mucha gente piensa que la diputación es un edificio --ha sostenido el presidente--, pero no lo es, porque la diputación es una brigada de obras, es una mesa de dibujo, es una cabina de camión de bomberos, es una ventanilla, es un tractor, es un despacho donde alguien lleva más de cuarenta años haciendo bien lo que nadie ve".

En esta línea, ha incidido en que la diputación "son nombres y personas", y así ha querido ir dirigiéndose una a una a las que este año se han jubilado, y ha defendido el papel que la institución provincial desempeña en una provincia eminentemente rural, con 230 entidades locales, de las que más del 60% son menores de 1.000 habitantes.

"Por eso solo podemos hablar de servicio público, la entrega que a él habéis tenido todos estos años, teniendo siempre presente que lo rural no es una carga que se subvenciona, sino que lo rural es un territorio con derechos", ha señalado.

En su discurso no ha faltado una reivindicación por la paz, porque "quienes han pasado la vida levantado algo, una conducción de agua, una carretera, un parque de bomberos, como hacemos desde la diputación, sabe lo que cuesta construir y lo fácil que es destruir", ha dicho.

Por eso, "una casa que existe para cuidar a las personas no puede mirar hacia otro lado, y estamos obligados a alzar la voz contra la matanza de civiles en Gaza, contra la guerra en Ucrania y contra la violencia que sufre la población civil en tanto lugares", ha añadido.

"Ninguna institución pública que se precie puede quedarse callada ante esto, porque servir al pueblo empieza por defender su derecho a vivir en paz", ha concluido.

El acto, que ha tenido lugar en el salón del plenos del palacio provincia de la capital cacereña, ha estado amenizado por el Grupo de Cámara de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.