Un programa deportivo para difundir modalidades minoritarias llega a Miajadas (Cáceres) este fin de semana

El diputado provincial de Deportes, Pablo López; la presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, Raquel de San Macario, y la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Miajadas, Isabel Ruiz Correyero. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Miajadas disfrutará este fin de semana del evento deportivo denominado 'Programa de Activación Rural Federativa', que tendrá lugar este sábado, día 13, en distintas instalaciones deportivas del municipio, con el objetivo de acercar a la población de entornos rurales modalidades deportivas minoritarias.

Durante la jornada, 10 federaciones deportiva extremeñas darán a conocer sus disciplinas a través de exhibiciones, talleres de iniciación, competiciones amistosas o actividades infantiles. Las modalidades deportivas que las personas asistentes podrán practicar son tenis, tiro con arco, piragüísmo, kickboxing, gimnasia, vela, automovilismo, hípica, salvamento y socorrismo y deportes de montaña y escalada.

El programa está organizado por la Unión de Federaciones Deportivas Extremeñas y financiado por la Diputación de Cáceres y ha sido presentado este miércoles por el diputado provincial de Deportes, Pablo López; la presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, Raquel de San Macario, y la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Miajadas, Isabel Ruiz Correyero.

Esta iniciativa innovadora está diseñada y organizada por la Unión de Federaciones Deportivas Extremeñas (UnionfedeX) y financiada por la Diputación Provincial con 25.000 euros. Este "gran evento deportivo" se desarrollará a lo largo de la mañana del sábado, en horario de 10,00 a 14,00 horas, en las distintas instalaciones deportivas miajadeñas.

Tal y como ha explicado San Macario, a lo largo de cinco horas cada Federación tendrá un grupo de un máximo de 20 personas que irán pasando por cada una de las actividades "por ejemplo, mientras un grupo pequeño está tirando con arco, otro grupo estará montando a caballo, practicando vela, etc.".

Y es que con esta iniciativa, la idea de la Unión de Federaciones es "dar a conocer en la región en esos ámbitos que el deporte o alguno de los deportes no son tan conocidos. Venimos con una experiencia anterior que hicimos en otra localidad con apoyo de la Diputación de Badajoz, y fue un auténtico éxito".

"La Unión de Federaciones quiere eso, no solamente pretendemos tener éxitos deportivos, que son los que al final marcan las federaciones deportivas sino hacer llegar a los municipios más pequeñitos de nuestra región, que es tan amplia, deportes que por otro lado no hubieran podido conocer o disfrutar los más pequeños", ha incidido.

Las personas interesadas en inscribirse puede hacerlo hasta el viernes 12 de septiembre. Las actividades son totalmente gratuitas y están abiertas a personas de todas las edades, con el objetivo de que cualquiera pueda descubrir deportes nuevos, practicar en grupo y vivir el espíritu federativo en un ambiente de comunidad.

En su intervención, el diputado de Deportes, Pablo López, ha ensalzado la labor y compromiso de las federaciones deportivas, a quienes la Diputación Provincial de Cáceres apoya a través de dos líneas de financiación que, en 2025, han supuesto una inversión global de más de 332.000 euros, de los que se han beneficiado 34 federaciones deportivas.

Con vistas a reforzar esa colaboración y el fomento del deporte en los entornos rurales de la provincia, López ha avanzado que para el próximo año se espera un aumento en 50.000 euros en la línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, con lo que la inversión ascenderá a 150.000 euros.