La provincia de Cáceres celebra el Día de las Personas Mayores con una convivencia en Riolobos el 3 de octubre

Cartel de la programación del Día de las Personas Mayores organizado por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado, por primera vez este año, el Día de las Personas Mayores, que se celebrará el sábado 3 de octubre en la localidad de Riolobos con el objetivo de convertirse en un espacio para compartir y escuchar las inquietudes de este colectivo.

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, ha enviado una carta a todos los municipios de la provincia, así como a mancomunidades, animando a participar en esta jornada concebida por la diputación para "escuchar la voz de las personas mayores de nuestros pueblos", ha dicho la diputada.

Así, a lo largo de todo el día, desde las 10,00 y hasta las 19,00 horas, quienes asistan podrán participar y escuchar charlas y ponencias, mesas de experiencias, talleres recreativos, juegos populares y de mesa, actividades deportivas o visitas guiadas.

Además, podrán recorrer los stands profesionales que se instalarán, pasear por el mercado artesano o escuchar actuaciones musicales, así cómo disfrutar y compartir el momento de la comida. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el viernes 18 de septiembre a las 12,00 horas, a través de su mancomunidad o ayuntamiento, informa la diputación cacereña.