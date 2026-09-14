La provincia de Cáceres celebra el Día de las Personas Mayores con una convivencia en Riolobos el 3 de octubre

Cartel de la programación del Día de las Personas Mayores organizado por la Diputación de Cáceres
Cartel de la programación del Día de las Personas Mayores organizado por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 11:05
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CÁCERES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado, por primera vez este año, el Día de las Personas Mayores, que se celebrará el sábado 3 de octubre en la localidad de Riolobos con el objetivo de convertirse en un espacio para compartir y escuchar las inquietudes de este colectivo.

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, ha enviado una carta a todos los municipios de la provincia, así como a mancomunidades, animando a participar en esta jornada concebida por la diputación para "escuchar la voz de las personas mayores de nuestros pueblos", ha dicho la diputada.

Así, a lo largo de todo el día, desde las 10,00 y hasta las 19,00 horas, quienes asistan podrán participar y escuchar charlas y ponencias, mesas de experiencias, talleres recreativos, juegos populares y de mesa, actividades deportivas o visitas guiadas.

Además, podrán recorrer los stands profesionales que se instalarán, pasear por el mercado artesano o escuchar actuaciones musicales, así cómo disfrutar y compartir el momento de la comida. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el viernes 18 de septiembre a las 12,00 horas, a través de su mancomunidad o ayuntamiento, informa la diputación cacereña.

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